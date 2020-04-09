Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса
Минздрав выпустил пятую версию рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса нового типа. В документе среди прочего подробно описаны клинические особенности заболевания. Например, отмечается, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, в среднем – 5–7 суток.
Самыми распространенными симптомами инфекции Минздрав назвал:
повышение температуры тела (встречается более чем в 90% случаев);
кашель, сухой или с небольшим количеством мокроты (в 80% случаев);
одышка (55%), наиболее сильно проявляется к 6–8-му дню с момента заражения;
утомляемость (44%);
ощущение заложенности в грудной клетке (более 20% случаев).
Другие симптомы (боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита) встречаются реже. В начале болезни также иногда отмечаются миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.
У 80% пациентов коронавирус протекает в легкой форме, сообщает Минздрав. При таком течении заболевания температура тела не поднимается выше 38,5 градуса Цельсия, наблюдаются кашель, слабость, боли в горле.
При среднетяжелом течении болезни температура тела может подниматься выше 38,5, при физических нагрузках проявляется одышка, может начаться пневмония.
Тяжелое течение коронавируса сопровождается падением уровня кислорода в крови, изменениями в легких, снижением уровня сознания, нестабильной гемодинамикой. В крайне тяжелых случаях инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности, при которой человеку необходима искусственная вентиляция легких, а также может вызвать септический шок и полиорганную недостаточность.
В России, согласно данным оперативного штаба на 9 апреля, выявлен 10 131 случай заболевания коронавирусом, 76 человек умерли. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились почти 1,4 млн человек, более 81 500 скончались.