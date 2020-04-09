Минздрав назвал самые распространенные симптомы коронавируса

Тяжелое течение коронавируса сопровождается падением уровня кислорода в крови, изменениями в легких, снижением уровня сознания, нестабильной гемодинамикой. В крайне тяжелых случаях инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности, при которой человеку необходима искусственная вентиляция легких, а также может вызвать септический шок и полиорганную недостаточность.