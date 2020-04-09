Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек

Уже более 10 000 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки выявлено 1 459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордный для России суточный прирост подтвержденных случаев заражения, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, когда оперштаб отчитался о 1 175 заразившихся. Всего заболевших — 10 131 человек.