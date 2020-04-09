Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 000 человекСуточный прирост снова стал рекордным — 1 459 больных COVID-19
Уже более 10 000 человек заразились коронавирусом в России. За последние сутки выявлено 1 459 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это рекордный для России суточный прирост подтвержденных случаев заражения, предыдущий рекорд был зафиксирован накануне, когда оперштаб отчитался о 1 175 заразившихся. Всего заболевших — 10 131 человек.
В Москве общее число заболевших почти достигло 6 700 человек, а по числу выявленных за сутки случаев заражения в столице зафиксирован новый рекорд — 857 инфицированных. Предыдущий был 7 апреля — 697 новых пациентов.
По данным оперштаба, за последние сутки выздоровели 118 пациентов, умерли 13 инфицированных. Всего выздоровевших — 698 человек, умерших — 76.
В топ-10 регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, кроме Москвы, входят Московская область (199), Санкт-Петербург (44), Брянская область (40), Республика Коми (31), Владимирская область (24), Краснодарский край (20), Ленинградская область (18), Астраханская область (16) и Ивановская область (13).
Заражение коронавирусом зафиксировано в 81 из 85 регионов. Больше всего заболевших COVID-19 в Москве (6 698), Подмосковье (748), Санкт-Петербурге (373), Республике Коми (150), Ленинградской области (112), Краснодарском крае (105), Брянской области (97), Нижегородской области (87), Тульской области (66) и Свердловской области (59).
По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более одного миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются свыше 171 000 человек, сообщила пресс-служба ведомства утром 9 апреля.
Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через 10–14 дней, а спад продлится до середины июня, заявила 7 апреля руководитель федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее оценке, ситуация с заболеваемостью в стране пока развивается по одному из самых благоприятных сценариев.
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом приближается к 1,5 млн человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 184 странах, умерли более 88 500 инфицированных, выздоровели около 330 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-20 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (432 132), Испании (148 220), Италии (139 422), Германии (113 296) и Франции (83 080). Больше всего пациентов с коронавирусом умерло в Италии (17 669), Испании (14 792), США (14 817), Франции (10 869) и Великобритании (7 097).