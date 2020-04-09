Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Вирусолог из Института биологии гена РАН Анатолий Альтштейн более оптимистичен: «Обычно заболевания верхних дыхательных путей имеют сезонный характер и к лету снижаются». Он надеется, что COVID-19 адаптируется к человеку и его патогенность снизится: «Когда вирус передается от животного к человеку, он начинает вести себя как разбойник. Но только убивать носителя ему невыгодно, ведь погибнет потомство. Ему выгодно размножаться и переходить от одного к другому. Я не исключаю, что двух месяцев может хватить. Рано или поздно он адаптируется». C этим согласен замдиректора НИИ им. Мечникова и бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов: «Когда будет больше света и тепла, то для вируса это будет неудачный сезонный период. Пройдет естественная иммунизация населения, и все закончится», – цитирует его издание «Бизнес online». Тамм с этим не согласен. Сезонность вируса пока не подтверждена, а если быстро заразятся и переболеют все, то будет много жертв. «По этому пути шла Великобритания и пока идет Швеция. Дай бог, чтобы получилось, но пока мы видим, что у них растет смертность», – резюмирует эксперт.