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Общество / Расследования

Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница

«Ведомости» подсчитали расходы столичной мэрии
Елена Петрова Бэла Ляув Антон Филатов
Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Властям только предстоит подсчитать, в какую сумму обошелся московскому бюджету суперсовременный центр для борьбы с COVID-2019 в новой Москве. «Ведомости» с помощью экспертов оценили затраты мэрии в 16–22 млрд руб. – и это без надбавки за срочность.

Подвиг строителей

Новая инфекционная больница в новой Москве приняла 20 апреля первых пациентов с COVID-2019, к работе там приступило более 500 сотрудников, сообщил штаб Москвы по борьбе с коронавирусом. Строители совершили подвиг – построили больницу за месяц, благодарил участников проекта мэр Москвы Сергей Собянин: «Это не временное сооружение, которые мы видим за границей <...> когда в ряд выкладываются сотни больных с маленькими перегородками, это мельцеровские боксы, созданные по всем требованиям к работе с инфекционными больными, с индивидуальной вытяжкой, с полным обеззараживанием и воздуха, и стоков». После окончания пандемии клиника станет стационаром для лечения любых видов инфекций, а конструкции позволяют эксплуатировать его несколько десятилетий, отмечал Собянин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных