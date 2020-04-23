Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница

Новая инфекционная больница в новой Москве приняла 20 апреля первых пациентов с COVID-2019, к работе там приступило более 500 сотрудников, сообщил штаб Москвы по борьбе с коронавирусом. Строители совершили подвиг – построили больницу за месяц, благодарил участников проекта мэр Москвы Сергей Собянин: «Это не временное сооружение, которые мы видим за границей <...> когда в ряд выкладываются сотни больных с маленькими перегородками, это мельцеровские боксы, созданные по всем требованиям к работе с инфекционными больными, с индивидуальной вытяжкой, с полным обеззараживанием и воздуха, и стоков». После окончания пандемии клиника станет стационаром для лечения любых видов инфекций, а конструкции позволяют эксплуатировать его несколько десятилетий, отмечал Собянин.