В России выявили 5849 заразившихся коронавирусом за сутки

Первая тройка регионов с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом остается неизменной – Москва (36 897), Московская область (7889, плюс 611 случаев за сутки) и Санкт-Петербург (2711 заболевших, плюс 253 за сутки). Но за последние сутки заметно больше, чем в других регионах, COVID-19 диагностировали также в Дагестане (число заболевших в регионе выросло на 113 до 567 жителей) и в Нижегородской области (плюс 94 инфицированных за сутки, 1096 выявленных случаев заражения с начала эпидемии).