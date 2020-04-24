В России выявили 5849 заразившихся коронавирусом за сутки

В России выявили 5849 заразившихся коронавирусом за суткиОбщее число заболевших превысило 68 000 человек
В России выявили за последние сутки 5849 заболевших COVID-19, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших снова ускорился – накануне оперштаб отчитался о 4774 новых случаях заражения коронавирусом после прироста в 5236 пациентов днем ранее. Число заразившихся коронавирусом в России с начала эпидемии выросло до 68 622 человек.
Большинство заболевших (54%) – в Москве. Число заразившихся коронавирусом москвичей за сутки выросло на 2957 до 36 897 человек. Прирост заболевших COVID-19 в Москве также ускорился после двух дней падения – 23 апреля оперштаб сообщил о 1959 новых случаях заражения коронавирусом, днем ранее их было 2548.
Москва еще не вышла на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил накануне мэр Сергей Собянин. «Более того, я вижу, что мы даже середину пути не прошли», – сказал он.
Вылечились от коронавируса уже 2735 человек в Москве и 5568 в России, плюс 287 и 677 выздоровевших за сутки соответственно. Суточный прирост вылечившихся ускорился как в столице, так и по всей стране – за предыдущие сутки в России вылечился от коронавирусной инфекции 471 человек, включая 181 выздоровевшего в Москве.
Умерли в России 615 пациентов с коронавирусом. За сутки число умерших выросло на 60 человек. Накануне суточный прирост летальных исходов составил 42 инфицированных, в том числе 27 новых смертей пациентов с коронавирусом в Москве. К утру 24 апреля в столице скончались еще 37 пациентов, общее число умерших выросло до 325 инфицированных.
По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 2,5 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 сегодня находятся 161 000 человек.
Первая тройка регионов с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом остается неизменной – Москва (36 897), Московская область (7889, плюс 611 случаев за сутки) и Санкт-Петербург (2711 заболевших, плюс 253 за сутки). Но за последние сутки заметно больше, чем в других регионах, COVID-19 диагностировали также в Дагестане (число заболевших в регионе выросло на 113 до 567 жителей) и в Нижегородской области (плюс 94 инфицированных за сутки, 1096 выявленных случаев заражения с начала эпидемии).
Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19, по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, но второе место по числу новых случаев заражения коронавирусом, по данным Worldometers за 23 апреля. Лидером по общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом и по суточному приросту остаются Соединенные Штаты. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 2,7 млн человек, более 743 000 из них выздоровели, а более 190 000 – скончались.