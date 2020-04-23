В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Подмосковье — 688 инфицированных. Всего в регионе уже 7278 заболевших COVID-19. На третьем месте – Санкт-Петербург, где диагноз подтвердился у 191 человека за сутки и у 2458 жителей за весь период. В топ-5 регионов по новым случаям также входят Мурманская область — 97 новых заразившихся и 603 за весь период, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где коронавирус выявили у 94 людей за сутки и 243 жителей с начала эпидемии.