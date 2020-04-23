В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусом

В России замедлился рост числа заразившихся коронавирусомЗа последние сутки выявили 4774 новых случая заражения
У 4774 человек в России выявили коронавирусную инфекцию за минувшие сутки, общее число заболевших COVID-19 выросло до 62 773 инфицированных, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших сокращается второй день подряд. Накануне оперштаб отчитался о 5236 новых случаях заражения после 5642 случаев днем ранее.
Большинство новых заболевших COVID-19 — в Москве. За сутки в столице диагноз подтвердился у 1959 жителей. Заболеваемость в Москве также падает второй день подряд — оперштаб сообщил о 2548 новых заразившихся коронавирусом накануне и о 3083 новых случаях днем ранее.
Кроме того, суточный прирост заболевших COVID-19, выраженный в процентах, в России и Москве 23 апреля достиг минимума за весь период – плюс 8% (cм.график 2).
С начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Москве заболели 33 940 человек. 288 зараженных скончались, 27 из них – за последние сутки. Число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 181 до 2448 человек.
В России за сутки умерло 42 пациента с коронавирусом, с начала эпидемии — 555 инфицированных. Вылечились от COVID-19 уже 4891 человек, прирост в 471 выздоровевших за сутки.
После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Подмосковье — 688 инфицированных. Всего в регионе уже 7278 заболевших COVID-19. На третьем месте – Санкт-Петербург, где диагноз подтвердился у 191 человека за сутки и у 2458 жителей за весь период. В топ-5 регионов по новым случаям также входят Мурманская область — 97 новых заразившихся и 603 за весь период, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, где коронавирус выявили у 94 людей за сутки и 243 жителей с начала эпидемии.
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей также входят Нижегородская область (1002 выявленных случаев заражения), Ленинградская область (576), Коми (542), Краснодарский край (539), Ростовская (469) и Тульская (461) области, следует из последних данных федерального оперштаба.
Суточный прирост заболевших COVID-19, выраженный в процентах, в России и Москве 23 апреля достиг минимума за весь период
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости COVID-19. По числу выявленных случаев заражения коронавирусом Россию опережают Соединенные Штаты (842 629 случаев), Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (157 135), Германия (150 648), Великобритания (134 638), Турция (98 674), Иран (85 996) и Китай (83 876), где впервые зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции в декабре 2019 г.
Всего в мире коронавирусом заразились уже более 2,6 млн человек, более 713 000 из них выздоровели, а более 183 000 — скончались. По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 47 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 25 000 инфицированных, в Испании и во Франции – свыше 21 000 пациентов, и более 18 000 заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании.