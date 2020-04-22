В России за сутки выявили 5236 новых случаев коронавируса

Заболевание зафиксировано в 185 странах . Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты – почти 825 000 инфицированных. На втором месте – Испания, где вирусом заразились более 204 000 жителей. В Италии выявили почти 184 000 случаев заражения, во Франции – почти 160 000. Более 148 000 больных COVID-19 зафиксировано в Германии и более 130 000 в Великобритании. По числу летальных исходов COVID-19 лидируют США, там умерло более 45 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании — свыше 21 000 зараженных, во Франции – более 20 000 пациентов, и более 17 000 заболевших умерло в Великобритании.