В России за сутки выявили 5236 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5236 новых случаев коронавирусаОбщее число заболевших COVID-19 приблизилось к 58 000 россиян
В России за последние сутки выявили 5236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Прирост заболевших снова замедлился – накануне оперштаб сообщал о 5642 новых случаях заражения коронавирусом после прироста в 4268 пациентов днем ранее. С начала эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился у 57 999 россиян.
Большинство заболевших – в Москве. Число заразившихся коронавирусом москвичей за сутки выросло на 2548 до 31 981 человека. В столице рост заболеваемости COVID-19 также сократился – накануне оперштаб отчитался о 3083 новых зараженных.
Вылечились от коронавирусной инфекции уже 2267 пациентов в Москве, 210 выздоровевших людей за последние сутки. Еще 28 инфицированных скончались, общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 261 человека.
В России число выздоровевших пациентов выросло за сутки на 547 до 4420 человек. С начала эпидемии скончались 513 заразившихся коронавирусом россиян, из них 57 за минувшие сутки.
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще впереди, говорил на совещании с членами правительства 20 апреля президент Владимир Путин. По прогнозам министра здравоохранения Михаила Мурашко, спад заболеваемости COVID-19 может произойти к лету.
После Москвы больше всего заразившихся коронавирусом, по последним данным федерального оперштаба, выявлено в Московской области. За сутки число больных COVID-19 в регионе выросло на 631 до 6590 человек. На третьем месте — Санкт-Петербург, где диагноз подтвердился у 294 человек за сутки и у 2267 жителей за весь период. В топ-5 регионов также входит Нижегородская область с 929 заболевшими (плюс 69 случаев за сутки) и Ленинградская область с 537 заразившимися жителями (плюс 41 пациент за сутки).
Россия занимает десятое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. По всему миру уже более 2,5 млн человек заразились коронавирусом, около 177 000 из них скончались, а более 686 000 – вылечились.
Заболевание зафиксировано в 185 странах. Лидером по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты – почти 825 000 инфицированных. На втором месте – Испания, где вирусом заразились более 204 000 жителей. В Италии выявили почти 184 000 случаев заражения, во Франции – почти 160 000. Более 148 000 больных COVID-19 зафиксировано в Германии и более 130 000 в Великобритании. По числу летальных исходов COVID-19 лидируют США, там умерло более 45 000 пациентов с коронавирусом. В Италии скончалось более 24 000 инфицированных, в Испании — свыше 21 000 зараженных, во Франции – более 20 000 пациентов, и более 17 000 заболевших умерло в Великобритании.