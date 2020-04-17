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Общество / Интервью

Почему в Германии невысокая смертность от COVID-19

Страна проводит масштабное тестирование и имеет резерв больничных коек
Софья Корепанова
Йенс Шпан, министр здравоохранения ФРГ /AP Photo

Германия с ее более чем 134 700 заразившимися (по данным Университета Хопкинса на 16 апреля) – в пятерке самых пострадавших от COVID-19 стран. Но смертность (количество умерших / численность населения) здесь в разы ниже, чем во многих странах Западной Европы: 4,6 человека на 100 000 жителей (иногда на порядок – как в Испании или Бельгии: 40,9 и 42,5). Показатель летальности в Германии (в данном случае количество умерших / количество заболевших) тоже ниже, чем во многих странах, хотя и не так радикально. По данным германского Института Коха (непосредственно подчиняется минздраву страны) – 2,6%, по независимой оценке Университета Хопкинса – 2,8%.

СМИ уверяют, что в этом немалая заслуга канцлера Ангелы Меркель. Нация слушается ее призывов, отмечает The New York Times (NYT). Люди вдохновляются ее примером: Меркель самоизолировалась, когда коронавирус обнаружили у одного из ее врачей, хотя у нее самой тесты показывали отрицательный результат, подхватывает NBC.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан – человек, который несет значительную ответственность за то, как будет развиваться ситуация. Его министерство отвечает за разработку законопроектов и нормативных актов в здравоохранении и кампаний по борьбе с различными заболеваниями. Но большую роль играют также профессиональные ассоциации. Например, Федеральная медицинская ассоциация Германии, объединяющая врачей страны, разрабатывает стандарты медицинской практики – и власти к ней прислушиваются.

Шпан – один из конкурентов Меркель, хотя не известно, вспоминает ли он об этом сейчас. В 2018 г. он был одним из претендентов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но проиграл по голосам и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и занявшему второе место Фридриху Мерцу. Эпидемия COVID-19 может увеличить его популярность или обрушить, если нанесет разрушительные потери.

Тесты и еще раз тесты

Бюргеры Гейдельберга в шутку называют тесты «корона-такси». Медики в защитном снаряжении ездят по пустынным улицам на служебных машинах. Они посещают людей на карантине и берут анализы на дому. Они могут предложить госпитализацию даже тем, кто неплохо себя чувствует, если увидят подозрительные симптомы. Логика проста: чем раньше такой человек попадет в больницу, тем выше его шансы на выживание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных