Почему в Германии невысокая смертность от COVID-19

Германия с ее более чем 134 700 заразившимися (по данным Университета Хопкинса на 16 апреля) – в пятерке самых пострадавших от COVID-19 стран. Но смертность (количество умерших / численность населения) здесь в разы ниже, чем во многих странах Западной Европы: 4,6 человека на 100 000 жителей (иногда на порядок – как в Испании или Бельгии: 40,9 и 42,5). Показатель летальности в Германии (в данном случае количество умерших / количество заболевших) тоже ниже, чем во многих странах, хотя и не так радикально. По данным германского Института Коха (непосредственно подчиняется минздраву страны) – 2,6%, по независимой оценке Университета Хопкинса – 2,8%.