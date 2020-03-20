Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса

Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel. Более половины норвежцев и трети датчан, у которых обнаружен вирус, подхватили его именно там, а Исландия назвала Ишгль опасной зоной еще 5 марта. Однако местные власти объявили о раннем окончании сезона в связи с коронавирусом и карантине только 14 марта.