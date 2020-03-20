Тироль стал одним из главных очагов распространения коронавируса
Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel. Более половины норвежцев и трети датчан, у которых обнаружен вирус, подхватили его именно там, а Исландия назвала Ишгль опасной зоной еще 5 марта. Однако местные власти объявили о раннем окончании сезона в связи с коронавирусом и карантине только 14 марта.
Постоянное население городка Ишгль, где расположен популярный горнолыжный курорт, составляет лишь около 1500 человек. Но на федеральную землю Тироль, где находится Ишгль, приходится около четверти подтвержденных случаев заболевания в Австрии. Сейчас в стране, по данным ВОЗ на 20 марта, 2196 заразившихся, шесть человек умерло.
Институт Роберта Коха в Берлине, занимающийся изучением инфекционных заболеваний, даже назвал Тироль одним из 10 самых опасных мест в мире по риску заразиться коронавирусом.