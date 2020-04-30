Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с коронавирусом

Сбербанк направит более 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19, сообщила пресс-служба банка. Часть этих денег собрана топ-менеджерами и сотрудниками кредитной организации. Например, топ-менеджеры решили направить на эти цели свою заработную плату за апрель.