Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направит более 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19, сообщила пресс-служба банка. Часть этих денег собрана топ-менеджерами и сотрудниками кредитной организации. Например, топ-менеджеры решили направить на эти цели свою заработную плату за апрель.
Часть средств получат региональные организации здравоохранения, еще часть пойдет на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения Тулуне.
Средства на создание вакцин и лекарств от коронавируса получат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации.
В России, по данным на 30 апреля, было выявлено более 106 000 больных коронавирусом, 1073 пациента с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве — свыше 53 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом приближается к 3,2 млн, умерло почти 228 000 человек.