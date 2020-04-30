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Топ-менеджеры Сбербанка направили зарплаты за апрель на борьбу с коронавирусом

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Сбербанк направит более 3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, в том числе на создание и производство вакцин и лекарств от COVID-19, сообщила пресс-служба банка. Часть этих денег собрана топ-менеджерами и сотрудниками кредитной организации. Например, топ-менеджеры решили направить на эти цели свою заработную плату за апрель.

Часть средств получат региональные организации здравоохранения, еще часть пойдет на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для врачей, а также на строительство и оснащение инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения Тулуне.

Средства на создание вакцин и лекарств от коронавируса получат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи, научный центр «Вектор» и другие исследовательские организации.

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В России, по данным на 30 апреля, было выявлено более 106 000 больных коронавирусом, 1073 пациента с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве — свыше 53 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом приближается к 3,2 млн, умерло почти 228 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных