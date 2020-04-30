Система здравоохранения не справится без дополнительных расходов бюджета

Система здравоохранения не справится без дополнительных расходов бюджетаПокрыть расходы на лечение необходимо, чтобы хватило денег на пациентов уже после эпидемии
На борьбу с коронавирусом (без учета помощи бизнесу) власти уже потратили более 160 млрд руб. Но для того чтобы система здравоохранения справилась, из федерального бюджета потребуется еще как минимум столько же, показали расчеты «Ведомостей».
Около 78 млрд руб. регионы получили на создание мест в больницах для лечения больных вирусом – регионы должны были обустроить 95 000 больничных коек для таких пациентов. А обустроили даже 116 000, как сообщил во вторник президент России Владимир Путин, но все равно призвал следить, чтобы нигде не было дефицита мест. Еще около 20 млрд руб. власти направили на покупку медицинского оборудования и машин «скорой помощи». А 50 млрд руб. – на оплату работы врачей, в том числе на надбавки тем, кто лечит больных вирусом.
Лечение всех больных, в том числе и коронавирусом, финансирует Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это внебюджетный фонд, пополняющийся за счет страховых взносов (работодатель перечисляет в ФОМС сумму, равную 5,1% зарплаты каждого сотрудника). В 2020 г. доходы должны были превысить 2,3 трлн руб. (по закону о бюджете ФОМС, включая 250 млрд руб. трансфертов из федерального бюджета), на таком же уровне были запланированы и расходы (небольшой дефицит полностью должен покрываться не потраченными в 2019 г. деньгами). Но из-за кризиса бюджет ФОМС может оказаться дефицитным.