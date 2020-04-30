Система здравоохранения не справится без дополнительных расходов бюджета

Около 78 млрд руб. регионы получили на создание мест в больницах для лечения больных вирусом – регионы должны были обустроить 95 000 больничных коек для таких пациентов. А обустроили даже 116 000, как сообщил во вторник президент России Владимир Путин, но все равно призвал следить, чтобы нигде не было дефицита мест. Еще около 20 млрд руб. власти направили на покупку медицинского оборудования и машин «скорой помощи». А 50 млрд руб. – на оплату работы врачей, в том числе на надбавки тем, кто лечит больных вирусом.