Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. «Считается, что за хакерскими атаками стоят государства, включая Иран и Россию, эксперты также называют Китай в качестве вероятного виновного», – пишет британская газета. О том, что кибератаки на британские учреждения, занимающиеся исследованиями нового коронавируса, можно отследить к России и Ирану, также сообщает таблоид The Mail on Sunday.