Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса

Ведомости

Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. «Считается, что за хакерскими атаками стоят государства, включая Иран и Россию, эксперты также называют Китай в качестве вероятного виновного», – пишет британская газета. О том, что кибератаки на британские учреждения, занимающиеся исследованиями нового коронавируса, можно отследить к России и Ирану, также сообщает таблоид The Mail on Sunday.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (The National Cyber Security Centre) заявил, что доля кибератак, нацеленных на кражу научных исследований вокруг COVID-19, возросла, и назвал эту деятельность «крайне предосудительной». По данным британских СМИ, ни одна из таких хакерских атак не увенчалась успехом.

1 мая директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина рассказал BBC, что американское правительство предупредило научно-медицинские учреждения страны о риске кражи иностранными спецслужбами наработок по созданию вакцины от COVID-19.

Ранее по теме: СМИ узнали о докладе западных спецслужб о вине Китая в пандемии коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных