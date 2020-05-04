Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса
Британские университеты и научные организации, работающие над вакциной от коронавирусной инфекции, стали жертвами хакерских атак, пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. «Считается, что за хакерскими атаками стоят государства, включая Иран и Россию, эксперты также называют Китай в качестве вероятного виновного», – пишет британская газета. О том, что кибератаки на британские учреждения, занимающиеся исследованиями нового коронавируса, можно отследить к России и Ирану, также сообщает таблоид The Mail on Sunday.
Национальный центр кибербезопасности Великобритании (The National Cyber Security Centre) заявил, что доля кибератак, нацеленных на кражу научных исследований вокруг COVID-19, возросла, и назвал эту деятельность «крайне предосудительной». По данным британских СМИ, ни одна из таких хакерских атак не увенчалась успехом.
1 мая директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина рассказал BBC, что американское правительство предупредило научно-медицинские учреждения страны о риске кражи иностранными спецслужбами наработок по созданию вакцины от COVID-19.