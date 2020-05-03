СМИ узнали о докладе западных спецслужб о вине Китая в пандемии коронавируса

По данным западной разведки, группа ученых под руководством Ши Чжэнли, работавшей в Уханьской вирусной лаборатории, еще в 2013 г. нашла образцы вируса, совпадающие на 96,2% с SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим COVID-19), во время исследований образцов фекалий летучих мышей в пещере в провинции Юннань. В 2015 г. совместно с Университетом Северной Каролины группа Ши Чжэнли заключила, что SARS-подобные вирусы могут передаваться от летучих мышей человеку и от этого нет лечения. При этом ученые признали опасность своей работы: «возможность подготовки к будущим вспышкам и смягчения их последствий должна быть сопоставлена с риском создания более опасных патогенов», писали они четыре года назад.