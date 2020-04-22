Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

На прошлой неделе американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог утечь из лаборатории в китайском Ухане, а работник лаборатории стал «нулевым пациентом». По данным телеканала, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.