Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. Об этом сообщается на сайте гепрокурора.
Шмитт обвиняет китайские власти в сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции, преследовании информаторов, уничтожении критически важных медицинских исследований. Власти Китая позволили миллионам людей заразиться коронавирусом, пока сами накапливали средства индивидуальной защиты, утверждает истец. Их действия привели к глобальной пандемии, которая была «необязательной и предотвратимой», говорится в иске штата Миссури.
На прошлой неделе американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог утечь из лаборатории в китайском Ухане, а работник лаборатории стал «нулевым пациентом». По данным телеканала, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.