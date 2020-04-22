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Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

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Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям. Об этом сообщается на сайте гепрокурора.

Шмитт обвиняет китайские власти в сокрытии информации о распространении коронавирусной инфекции, преследовании информаторов, уничтожении критически важных медицинских исследований. Власти Китая позволили миллионам людей заразиться коронавирусом, пока сами накапливали средства индивидуальной защиты, утверждает истец. Их действия привели к глобальной пандемии, которая была «необязательной и предотвратимой», говорится в иске штата Миссури.

На прошлой неделе американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог утечь из лаборатории в китайском Ухане, а работник лаборатории стал «нулевым пациентом». По данным телеканала, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.

Ранее по теме: Любимый телеканал Трампа обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных