Любимый телеканал Трампа обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории

С одной стороны, все возможно и там действительно есть институт, который проводил опыты примерно в этой направленности, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: «С другой стороны, полагаться на слова американцев в таких вопросах точно не стоит – вспомним хотя бы историю с якобы существовавшим химическим оружием в Ираке». К тому же, поясняет политолог, «обвинения в преднамеренном сокрытии информации, описанные Fox News, вообще противоречат реальной последовательности действий, которые предпринимали китайские власти: в первых числах января расшифровали геном вируса, 7 января выделили живой вирус из ткани пациента и только 9 января окончательно установили, что симптомы новой болезни вызваны коронавирусом, и к этому моменту даже еще не была доказана возможность передачи от человека к человеку». Однако, по словам эксперта, «власти все равно сразу же объявили карантин и информацию не скрывали. Если бы вирус разработали в лаборатории, то все эти подробности были бы уже известны и такого временного лага бы не было. А так его долго изучали». В общем, технологические нарушения в лаборатории исключать нельзя, но проверить это пока невозможно и американцы вряд ли смогут найти какие-то весомые доказательства, резюмирует Кашин.