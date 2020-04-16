Любимый телеканал Трампа обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории

Любимый телеканал Трампа обвиняет Китай в утечке коронавируса из лабораторииДоказать это будет очень сложно, считает эксперт
Новый коронавирус, вызвавший пандемию, мог утечь из лаборатории в китайском Ухане, сообщил 15 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп (Fox News – его любимый новостной телеканал) сообщил, что правительство активно работает над тем, чтобы установить точное происхождение вируса.
По сведениям Fox News, вирус разрабатывался не как биологическое оружие, но «должен был продемонстрировать равенство или даже превосходство Китая над США в области выявления вирусов и борьбе с ними». Один из источников телеканала назвал якобы имевшее место сокрытие информации об утечке «самым дорогостоящим прикрытием правительства всех времен». Другие источники телеканала уточняют, что «нулевым пациентом» был сотрудник одной из лабораторий в Ухане. Он случайно заразился коронавирусом от летучей мыши в лаборатории, а затем распространил его среди жителей города. По словам госсекретаря Майка Помпео, пока известно только то, что «вирус появился в Ухане и что всего в нескольких милях от продуктового рынка (откуда согласно одной из версий и началось распространение инфекции. – «Ведомости») находится Уханьский институт вирусологии. Многое еще предстоит узнать, и американское правительство усердно работает над этим».
Еще в январе сенатор-республиканец Том Коттон написал в своем Twitter, что именно в Ухане находится «единственная в КНР лаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус». Теперь же все больше источников, знакомых с конфиденциальными документами, отмечают, что китайские власти с самого начала пандемии намеренно скрывали и искажали информацию о происхождении вируса и масштабах его распространения и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) им в этом якобы помогала, утверждает Fox News.
14 апреля президент Трамп объявил, что США временно приостановят финансирование ВОЗ, поскольку та «не выполнила свою основную обязанность и должна быть привлечена к ответственности», а также продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. Китайские власти и ВОЗ уже отвергли эти обвинения, назвав их безосновательными.
«Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», – заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, добавив, что «пандемия – это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества» (цитата по ТАСС).
С одной стороны, все возможно и там действительно есть институт, который проводил опыты примерно в этой направленности, считает эксперт Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин: «С другой стороны, полагаться на слова американцев в таких вопросах точно не стоит – вспомним хотя бы историю с якобы существовавшим химическим оружием в Ираке». К тому же, поясняет политолог, «обвинения в преднамеренном сокрытии информации, описанные Fox News, вообще противоречат реальной последовательности действий, которые предпринимали китайские власти: в первых числах января расшифровали геном вируса, 7 января выделили живой вирус из ткани пациента и только 9 января окончательно установили, что симптомы новой болезни вызваны коронавирусом, и к этому моменту даже еще не была доказана возможность передачи от человека к человеку». Однако, по словам эксперта, «власти все равно сразу же объявили карантин и информацию не скрывали. Если бы вирус разработали в лаборатории, то все эти подробности были бы уже известны и такого временного лага бы не было. А так его долго изучали». В общем, технологические нарушения в лаборатории исключать нельзя, но проверить это пока невозможно и американцы вряд ли смогут найти какие-то весомые доказательства, резюмирует Кашин.