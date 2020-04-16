Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их данным, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.