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Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

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Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их данным, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.

Источники, знакомые с засекреченными доказательствами, а также документами в открытом доступе, рассказали Fox News, что коронавирусная инфекция попала к человеку от летучих мышей и затем работник уханьской лаборатории распространил вирус на других людей.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Ухане в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. К 16 апреля более 2 млн людей в 185 странах мира заболели COVID-19, вызванным коронавирусом, около 137 000 из них умерли.

Ранее по теме: Более 2 млн человек в мире заразилось коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных