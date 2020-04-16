Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их данным, есть все больше оснований говорить о том, что вирус был не биологическим оружием, а результатом стараний Китая продемонстрировать превосходство над США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.
Источники, знакомые с засекреченными доказательствами, а также документами в открытом доступе, рассказали Fox News, что коронавирусная инфекция попала к человеку от летучих мышей и затем работник уханьской лаборатории распространил вирус на других людей.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Ухане в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 г. К 16 апреля более 2 млн людей в 185 странах мира заболели COVID-19, вызванным коронавирусом, около 137 000 из них умерли.