Более 2 млн человек в мире заразилось коронавирусом
Число больных с коронавирусом по всему миру достигло 2 000 984 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По сводным данным, в мире от коронавируса скончался 128 071 человек.
30% от всех подтвержденных случаев приходится на США — в стране, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, диагноз COVID-19 поставлен 609 696 людям. Газета The New York Times, которая собирает данные по отдельным штатам и округам, сообщает о 606 800 заболевших. Италия остается страной с наибольшим числом летальных исходов: от коронавируса в стране умерло 21 067 человек.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончалось 198 человек.