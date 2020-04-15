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Более 2 млн человек в мире заразилось коронавирусом

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Число больных с коронавирусом по всему миру достигло 2 000 984 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Институт подсчитывает подтвержденные случаи заболевания в реальном времени. По сводным данным, в мире от коронавируса скончался 128 071 человек.

30% от всех подтвержденных случаев приходится на США — в стране, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, диагноз COVID-19 поставлен 609 696 людям. Газета The New York Times, которая собирает данные по отдельным штатам и округам, сообщает о 606 800 заболевших. Италия остается страной с наибольшим числом летальных исходов: от коронавируса в стране умерло 21 067 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончалось 198 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных