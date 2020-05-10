Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Johnson & Johnson выпустит до 1 млрд доз вакцины от коронавируса

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson выпустит в 2021 г. 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Клинические испытания вакцины планируется начать в сентябре, сообщил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.

По словам Стоффелса, без создания вакцины победить коронавирус не удастся. Производство вакцин компания планирует начать до конца 2020 г. Ранее она рассчитывала начать выпуск только в 2021 г. Компании совместно с биомедицинским управлением перспективных исследований и разработок при министерстве здравоохранения США выделят на разработку вакцины более $1 млрд.

Ранее, 16 марта, в Сиэтле (штат Вашингтон) начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Ее прототип разработали национальные институты здравоохранения США и биотехнологическая компания Moderna. Она будет доступна к применению через полтора года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США – более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерли свыше 78 800 человек. Всего в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек, свыше 277 000 умерли.

Ранее по теме: ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Ранее по теме: ВОЗ назвала стоимость нового плана борьбы с пандемией коронавируса
Ранее по теме: Британские СМИ заподозрили Россию в кибератаках ради вакцины от коронавируса
Ранее по теме: ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных