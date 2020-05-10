Johnson & Johnson выпустит до 1 млрд доз вакцины от коронавируса
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson выпустит в 2021 г. 1 млрд доз вакцины от коронавируса. Клинические испытания вакцины планируется начать в сентябре, сообщил глава компании Пол Стоффелс в эфире телеканала ABC.
По словам Стоффелса, без создания вакцины победить коронавирус не удастся. Производство вакцин компания планирует начать до конца 2020 г. Ранее она рассчитывала начать выпуск только в 2021 г. Компании совместно с биомедицинским управлением перспективных исследований и разработок при министерстве здравоохранения США выделят на разработку вакцины более $1 млрд.
Ранее, 16 марта, в Сиэтле (штат Вашингтон) начались испытания первой экспериментальной вакцины от коронавируса. Ее прототип разработали национальные институты здравоохранения США и биотехнологическая компания Moderna. Она будет доступна к применению через полтора года.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США – более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 умерли свыше 78 800 человек. Всего в мире заразились коронавирусом более 4 млн человек, свыше 277 000 умерли.