Johnson & Johnson выпустит до 1 млрд доз вакцины от коронавируса

По словам Стоффелса, без создания вакцины победить коронавирус не удастся. Производство вакцин компания планирует начать до конца 2020 г. Ранее она рассчитывала начать выпуск только в 2021 г. Компании совместно с биомедицинским управлением перспективных исследований и разработок при министерстве здравоохранения США выделят на разработку вакцины более $1 млрд.