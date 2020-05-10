ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

По словам Вуйнович, российские власти в регионах не должны торопиться с ослаблением ограничений и снятием запретов, введенных из-за коронавируса. Прежде чем снимать ограничения, необходимо убедиться, что заболеваемость снижается в течение двух недель, отмечает собеседница агентства. По словам представителя ВОЗ, нужно внимательно следить за заболеваемостью, а в случае новых вспышек инфекции – быть готовыми не к возобновлению тотальных запретов, а к работе с конкретными территориями, где начнется подъем заболеваемости.