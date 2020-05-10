ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавирусаПри выходе на плато вырастет смертность от COVID-19, отмечают эксперты
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По данным ВОЗ, рост заболеваемости в России с 6 мая упал ниже ключевого показателя в 7% и непрерывно снижался в течение нескольких дней, до 5,5%. При этом в России ежедневно регистрируется более 10 000 новых случаев заболевания, а общее их число превысило 200 000.
По словам Мелиты Вуйнович, «случаи заболевания все еще есть, но темпы роста стабилизируются». «Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато», – сказала Вуйнович.
Россия вышла на пятое место по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 и может в ближайшие дни выйти на второе место после США, обогнав Великобританию, Италию и Испанию. Однако, по данным ВОЗ, Россия остается единственной в десятке наиболее пострадавших от коронавируса стран с уровнем смертности в 1%. Этот уровень может вырасти в ближайшие недели, отмечают в ВОЗ.
По словам Вуйнович, выход на плато или замедление суточного прироста заболевших приведет к росту уровня смертности. Она назвала «действительно разумным» решение мэра Москвы о продлении режима ограничений и изоляции, действующего с 30 марта, до конца мая, при возобновлении работы промышленных и строительных предприятий.
В России, по данным оперативного штаба по коронавирусу на 10 мая, выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек. По данным штаба, суточный рост заболеваемости составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции.
По словам Вуйнович, российские власти в регионах не должны торопиться с ослаблением ограничений и снятием запретов, введенных из-за коронавируса. Прежде чем снимать ограничения, необходимо убедиться, что заболеваемость снижается в течение двух недель, отмечает собеседница агентства. По словам представителя ВОЗ, нужно внимательно следить за заболеваемостью, а в случае новых вспышек инфекции – быть готовыми не к возобновлению тотальных запретов, а к работе с конкретными территориями, где начнется подъем заболеваемости.
Ранее Международный валютный фонд оценил темпы сокращения российской экономики из-за коронавируса и падения цен на нефть в 5,5%. ЦБ ожидает снижения ВВП по итогам года на 6%.