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Что мешает найти источник происхождения коронавируса

Китай не делится информацией с другими странами и ВОЗ
Алексей Невельский
Рынок морепродуктов в Ухане (30 марта 2020 г.) /Hector RETAMAL / AFP

Когда в Китае началась эпидемия COVID-19, власти быстро назвали возможный источник распространения нового коронавируса – рынок в Ухане, где продавались дикие животные и их туши. Но определить животное, которое могло быть переносчиком вируса, до сих пор не удалось. Тем временем пандемия приобрела мировой масштаб, и зазвучали призывы провести международное расследование. Но Китай стал этому сопротивляться.

Что было найдено на рынке

Наиболее вероятным источником обитания нового коронавируса считаются летучие мыши, потому что его геном на 96% совпадает с геномом другого коронавируса, обнаруженного у них ранее на юго-западе Китая. Но многие эксперты считают, что к людям он попал через других диких животных – ящеров или цивет (кошкообразных млекопитающих). Определить, какой вид животных является переносчиком, важно, чтобы не допустить новой волны эпидемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных