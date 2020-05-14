Что мешает найти источник происхождения коронавируса

Наиболее вероятным источником обитания нового коронавируса считаются летучие мыши, потому что его геном на 96% совпадает с геномом другого коронавируса, обнаруженного у них ранее на юго-западе Китая. Но многие эксперты считают, что к людям он попал через других диких животных – ящеров или цивет (кошкообразных млекопитающих). Определить, какой вид животных является переносчиком, важно, чтобы не допустить новой волны эпидемии.