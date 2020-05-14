Что мешает найти источник происхождения коронавируса

Что мешает найти источник происхождения коронавирусаКитай не делится информацией с другими странами и ВОЗ
Когда в Китае началась эпидемия COVID-19, власти быстро назвали возможный источник распространения нового коронавируса – рынок в Ухане, где продавались дикие животные и их туши. Но определить животное, которое могло быть переносчиком вируса, до сих пор не удалось. Тем временем пандемия приобрела мировой масштаб, и зазвучали призывы провести международное расследование. Но Китай стал этому сопротивляться.
Что было найдено на рынке
Наиболее вероятным источником обитания нового коронавируса считаются летучие мыши, потому что его геном на 96% совпадает с геномом другого коронавируса, обнаруженного у них ранее на юго-западе Китая. Но многие эксперты считают, что к людям он попал через других диких животных – ящеров или цивет (кошкообразных млекопитающих). Определить, какой вид животных является переносчиком, важно, чтобы не допустить новой волны эпидемии.