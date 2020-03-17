Как Китай скрывал информацию о новом коронавирусе

Доктор Ли тем временем продолжал принимать пациентов. 10 января у него поднялась температура и появился кашель, его срочно госпитализировали. Но власти заявляли, что ни один медработник не был инфицирован коронавирусом, жаловался он в соцсетях. Только 20 января официально было признано, что заразиться новым вирусом можно и от человека. И 26 января руководитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй сообщил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни, во время инкубационного периода: «Заболевание распространяется довольно быстро, что создает проблемы нашей работе по контролю и профилактике».