Как Китай скрывал информацию о новом коронавирусе
Как все начиналось
Ли Вэньлян, 33-летний врач Центральной больницы Уханя, 30 декабря 2019 г. написал коллегам в мессенджере WeChat, что возможна вспышка эпидемии. Он осмотрел семерых пациентов с симптомами, как он ошибочно думал, SARS, которая известна еще как атипичная пневмония. Эта болезнь охватила провинцию Гуандун в 2002 г. и оттуда расползлась по Азии. С тех пор китайцы боятся ее возвращения.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, тоже забивших тревогу, вызвали в полицию и предупредили об ответственности за ложные заявления и распространение панических настроений, хотя в тот же день Китай оповестил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом типе вируса, зарегистрированном в Ухане. Однако власти КНР уверяли, что вирус не передается от человека к человеку, а самый вероятный его источник – мясо диких животных, которое продают на местном продуктовом рынке. Рынок, конечно, немедленно закрыли.
7 января китайские ученые установили возбудителя болезни – коронавирус 2019‑nCoV (это предварительное название, сейчас он официально называется SARS‑CoV‑2, а заболевание, которое он вызывает, – COVID-19, аббревиатура от англ. Cоrona Virus Disease), а 12 января поделились с ВОЗ информацией о последовательностях генома 2019‑nCoV. В хронике событий очень важен следующий день: 13 января, по данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, появился доступный тест на 2019‑nCoV.
Доктор Ли тем временем продолжал принимать пациентов. 10 января у него поднялась температура и появился кашель, его срочно госпитализировали. Но власти заявляли, что ни один медработник не был инфицирован коронавирусом, жаловался он в соцсетях. Только 20 января официально было признано, что заразиться новым вирусом можно и от человека. И 26 января руководитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэй сообщил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку еще до появления первых симптомов болезни, во время инкубационного периода: «Заболевание распространяется довольно быстро, что создает проблемы нашей работе по контролю и профилактике».