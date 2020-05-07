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Отношения между США и Китаем сильно ухудшились

Страны спорят о происхождении коронавируса, их торговое соглашение под угрозой
Алексей Невельский
Президент США Дональд Трамп указывает на Китай на графике, показывающем число умерших от коронавируса (апрель 2020 г.) /Al Drago / Reuters

Подписание США и Китаем предварительного торгового соглашения в январе 2020 г. вселило в инвесторов надежду на завершение длившейся два года торговой войны и ускорение мировой экономики. Но вместо этого отношения двух стран резко ухудшились в последующие четыре месяца. Вашингтон теперь обвиняет Пекин в создании и распространении нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Китайские власти это отрицают.

Кроме того, в условиях экономического кризиса Китаю будет сложно выполнить торговые договоренности.

Вирусные обвинения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных