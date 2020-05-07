Отношения между США и Китаем сильно ухудшились

Подписание США и Китаем предварительного торгового соглашения в январе 2020 г. вселило в инвесторов надежду на завершение длившейся два года торговой войны и ускорение мировой экономики. Но вместо этого отношения двух стран резко ухудшились в последующие четыре месяца. Вашингтон теперь обвиняет Пекин в создании и распространении нового коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Китайские власти это отрицают.