Помпео заявил, что у США есть доказательства о лабораторном происхождении COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил лабораторное происхождение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, из китайского города Уханя и попытки властей КНР скрыть масштабы угрозы его распространения. «Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая сделала все, чтобы мир вовремя не узнал о том, что происходило», ‒ заявил он в интервью ABC News.
«Мы с самого начала говорили, что вирус пошел из Уханя в Китае. Нам сильно досталось за это, но я думаю, что теперь это видит весь мир», ‒ сказал Помпео, ссылаясь на «достаточное количество доказательств» такого происхождения вируса. По его словам, мир не первый раз столкнулся с угрозой распространения вируса «из-за провала в китайской лаборатории». Помпео также напомнил, что, как ранее говорил президент Дональд Трамп, «виновные будут привлечены к ответственности».
Отвечая на вопрос, является ли новый коронавирус рукотворным или генетически модифицированным, Помпео заявил, что не видит причин сомневаться в выводах экспертов о том, что этот вирус был создан человеком. Однако на уточняющий вопрос о том, что, согласно выводам офиса директора Национальной разведки США, коронавирус не является рукотворным или генетически модифицированным, Помпео ответил, что нет оснований подвергать сомнению такие выводы экспертов и разведки.
«Китай повел себя как авторитарный режим, пытаясь скрыть, спрятать и запутать. Он использовал Всемирную организацию здравоохранения как инструмент для этого. Именно такие вещи стали причиной огромного кризиса, огромного числа человеческих жертв и огромных экономических затрат по всему миру», ‒ заявил Помпео. Госсекретарь при этом не стал отвечать на вопрос о том, было ли распространение коронавируса запланированным или результатом несчастного случая.
С уверенностью в том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане, ранее выступил президент Трамп. Он подтвердил журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это. На вопрос о том, что именно дало ему такую уверенность, он сказал, что ему «нельзя говорить этого».
О вине Китая в пандемии коронавируса также говорится в досье союза «Пяти глаз», куда входят спецслужбы США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, о котором ранее сегодня рассказала австралийская газета The Daily Telegraph. В докладе западных спецслужб говорится, что «в угрозу другим странам» власти Китая скрывали новости о коронавирусе, заставляя молчать или «исчезать» говоривших о нем врачей, уничтожая лабораторные данные о вирусе или отказываясь предоставить его пробы международным ученым, работающим над вакциной.