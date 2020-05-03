Помпео заявил, что у США есть доказательства о лабораторном происхождении COVID-19

«Мы с самого начала говорили, что вирус пошел из Уханя в Китае. Нам сильно досталось за это, но я думаю, что теперь это видит весь мир», ‒ сказал Помпео, ссылаясь на «достаточное количество доказательств» такого происхождения вируса. По его словам, мир не первый раз столкнулся с угрозой распространения вируса «из-за провала в китайской лаборатории». Помпео также напомнил, что, как ранее говорил президент Дональд Трамп, «виновные будут привлечены к ответственности».