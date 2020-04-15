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Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ из-за пандемии

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США временно приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее действий по пандемии коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежедневной пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

По словам Трампа, ВОЗ «не выполнила свою основную обязанность, и она должна быть привлечена к ответственности». Он добавил, что ВОЗ продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. По мнению президента США, она привела к более обширной вспышке вируса, чем произошло бы при своевременном реагировании на коронавирус. По словам Трамп, он поручил своей администрации «приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации» во время эпидемии.

«Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения, Китай платил $40 млн», — напомнил Трамп, назвав США главным спонсором организации. Он оценил, как опасную, критику ВОЗ введенного Штатами запрета на авиасообщение с Китаем и странами Евросоюза. «К счастью, я не прислушался к их рекомендациям», — добавил Трамп.

По данным Университета Джона Хопкинса на 0:00 Москвы 15 апреля, коронавирус диагностировали у 592 743 американцев, умерли от него 25 239 человек, выздоровели 44 364. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных