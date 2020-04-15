Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ из-за пандемии
США временно приостановят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за ее действий по пандемии коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежедневной пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.
По словам Трампа, ВОЗ «не выполнила свою основную обязанность, и она должна быть привлечена к ответственности». Он добавил, что ВОЗ продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. По мнению президента США, она привела к более обширной вспышке вируса, чем произошло бы при своевременном реагировании на коронавирус. По словам Трамп, он поручил своей администрации «приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации» во время эпидемии.
«Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения, Китай платил $40 млн», — напомнил Трамп, назвав США главным спонсором организации. Он оценил, как опасную, критику ВОЗ введенного Штатами запрета на авиасообщение с Китаем и странами Евросоюза. «К счастью, я не прислушался к их рекомендациям», — добавил Трамп.
По данным Университета Джона Хопкинса на 0:00 Москвы 15 апреля, коронавирус диагностировали у 592 743 американцев, умерли от него 25 239 человек, выздоровели 44 364. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.