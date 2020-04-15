Трамп объявил о временном прекращении финансирования ВОЗ из-за пандемии

По словам Трампа, ВОЗ «не выполнила свою основную обязанность, и она должна быть привлечена к ответственности». Он добавил, что ВОЗ продвигала китайскую «дезинформацию» о вирусе. По мнению президента США, она привела к более обширной вспышке вируса, чем произошло бы при своевременном реагировании на коронавирус. По словам Трамп, он поручил своей администрации «приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации» во время эпидемии.