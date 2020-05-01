Трамп уверен в лабораторном происхождении нового коронавируса
Президент США Дональд Трамп уверен, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане, передает Financial Times. Он подтвердил журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это. На вопрос о том, что именно дало ему такую уверенность, он сказал, что ему «нельзя говорить этого».
В апреле источники телеканала Fox News утверждали, что «нулевым пациентом» с коронавирусом стал работник лаборатории в Ухане, где в конце 2019 г. случилась вспышка инфекции. По их данным, источником коронавирусной инфекции стали летучие мыши, а работник лаборатории распространил ее среди людей.
Накануне заявления Трампа офис директора национальной разведки США сообщил, что спецслужбы рассматривают две теории – вирус или распространился после контакта человека с животным, или же он стал результатом происшествия в лаборатории в Ухане. SARS-CoV-2 не был создан искусственно и не был продуктом генной модификации. Офис сообщил, что по этому вопросу спецслужбы полагаются на консенсус научного сообщества.