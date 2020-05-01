Трамп уверен в лабораторном происхождении нового коронавируса

Накануне заявления Трампа офис директора национальной разведки США сообщил, что спецслужбы рассматривают две теории – вирус или распространился после контакта человека с животным, или же он стал результатом происшествия в лаборатории в Ухане. SARS-CoV-2 не был создан искусственно и не был продуктом генной модификации. Офис сообщил, что по этому вопросу спецслужбы полагаются на консенсус научного сообщества.