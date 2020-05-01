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Трамп уверен в лабораторном происхождении нового коронавируса

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Президент США Дональд Трамп уверен, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане, передает Financial Times. Он подтвердил журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это. На вопрос о том, что именно дало ему такую уверенность, он сказал, что ему «нельзя говорить этого».

В апреле источники телеканала Fox News утверждали, что «нулевым пациентом» с коронавирусом стал работник лаборатории в Ухане, где в конце 2019 г. случилась вспышка инфекции. По их данным, источником коронавирусной инфекции стали летучие мыши, а работник лаборатории распространил ее среди людей.

Накануне заявления Трампа офис директора национальной разведки США сообщил, что спецслужбы рассматривают две теории – вирус или распространился после контакта человека с животным, или же он стал результатом происшествия в лаборатории в Ухане. SARS-CoV-2 не был создан искусственно и не был продуктом генной модификации. Офис сообщил, что по этому вопросу спецслужбы полагаются на консенсус научного сообщества.

Ранее по теме: Любимый телеканал Трампа обвиняет Китай в утечке коронавируса из лаборатории

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных