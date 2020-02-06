Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии

Китайский город Ухань провинции Хубэй в декабре прошлого года стал очагом распространения коронавируса нового типа. Власти Китая 31 декабря 2019 г. заявили о вспышке в этом городе коронавирусной инфекции нового типа. Позже китайские врачи дали название вирусу 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших в КНР превысило 28 000 человек, из них более 560 скончались. Домой после лечения были выписаны около 110 человек.