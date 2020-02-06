Сообщивший одним из первых о коронавирусе врач умер от пневмонии
В Китае скончался Ли Вэньлян, один из восьми китайских врачей, которые первыми предупредили о вспышке нового коронавируса в стране. Его смерть подтвердили в госпитале в Ухане, сообщила South China Morning Post.
Китайский город Ухань провинции Хубэй в декабре прошлого года стал очагом распространения коронавируса нового типа. Власти Китая 31 декабря 2019 г. заявили о вспышке в этом городе коронавирусной инфекции нового типа. Позже китайские врачи дали название вирусу 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших в КНР превысило 28 000 человек, из них более 560 скончались. Домой после лечения были выписаны около 110 человек.
Случаи заболевания коронавирусом нового типа выявлены в 24 странах, в том числе в России. В конце января Роспотребнадзор сообщил, что у двух граждан Китая, находящихся в Тюменской области и Забайкалье, диагностирован вирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения ранее признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами.