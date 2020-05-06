Коронавирус появился на Западе раньше, чем считалось до сих пор

Коронавирус появился на Западе раньше, чем считалось до сих порВо Франции первое заражение произошло в декабре, в США следы COVID-19 ищут в ноябре
Врачи в США и Европе начали проверять истории болезней с целью выявить не замеченные ранее случаи заболевания COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Это уже принесло результаты, которые могут изменить представление о развитии охватившей мир пандемии.
Французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Это уже позволило им обнаружить коронавирус нового типа у мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа в декабре. Ранее считалось, что первый подтвержденный случай заражения в Европе был зафиксирован 24 января во Франции у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя, где и произошла вспышка коронавируса.
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