Коронавирус появился на Западе раньше, чем считалось до сих пор

Французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Это уже позволило им обнаружить коронавирус нового типа у мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа в декабре. Ранее считалось, что первый подтвержденный случай заражения в Европе был зафиксирован 24 января во Франции у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя, где и произошла вспышка коронавируса.