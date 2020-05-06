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Коронавирус появился на Западе раньше, чем считалось до сих пор

Во Франции первое заражение произошло в декабре, в США следы COVID-19 ищут в ноябре
Алексей Невельский
Benoit Tessier / Reuters

Врачи в США и Европе начали проверять истории болезней с целью выявить не замеченные ранее случаи заболевания COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Это уже принесло результаты, которые могут изменить представление о развитии охватившей мир пандемии.

Французские врачи изучили анализы пациентов, госпитализированных с симптомами гриппа в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Это уже позволило им обнаружить коронавирус нового типа у мужчины, попавшего в больницу в северо-восточном пригороде Парижа в декабре. Ранее считалось, что первый подтвержденный случай заражения в Европе был зафиксирован 24 января во Франции у бизнесмена, прилетевшего из китайского Уханя, где и произошла вспышка коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных