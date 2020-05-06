В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса

В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавирусаВсего же заболело более 165 000 человек
В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число больных достигло 165 929. Из них 143 065 человек продолжают лечение. Четвертый день подряд суточный прирост зараженных превышает 10 000 человек, накануне оперштаб отчитался о 10 102 новых случаях заболевания.
За сутки умерли 86 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов заболевания выросло до 1537. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1462 человека, и таким образом число выздоровевших превысило 21 000 человек.
Большинство заразившихся за сутки выявили в Москве – 5858 инфицированных. С начала эпидемии в столице заболели COVID-19 уже 85 973. Из них 8458 (+588 за сутки) выздоровели и 866 умерли (+50 умерших за сутки).
Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 85 регионах страны. Помимо Москвы, наибольшее число зараженных за сутки выявили в Подмосковье (807 инфицированных), Санкт-Петербурге (323), в Нижегородской области (320), в Мурманской области (143) и в Дагестане (109). В остальных регионах за сутки выявили менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.
В тройку регионов по числу больных коронавирусной инфекцией неизменно входят Москва (85 973 заразившихся с начала эпидемии), Московская область (16 590) и Санкт-Петербург (5884). На четвертой строчке Нижегородская область (3298), на пятой – Дагестан (2267). В топ-10 регионов с наибольшим число выявленных случаев заражения коронавирусом входят Мурманская область (2237), Краснодарский край (1534), Тульская область (1445), Ростовская (1434) и Калужская области (1407).
Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая. 6 мая правительство должно представить план снятия ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,6 млн человек, более 1,1 млн из них выздоровели, а свыше 257 000 инфицированных скончались.