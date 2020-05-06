В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса

Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. К 5 мая Роспотребнадзор по поручению президента Владимира Путина должен был представить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая. 6 мая правительство должно представить план снятия ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что с 12 мая меры придется ужесточать, если люди будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.