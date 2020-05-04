В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», – сказал он. Вспомнив заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что уже пройдено четверть пути, Авдеев добавил, что сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, но «точно мы еще не добрались до пика».