В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройденВ ведомстве винят в этом население, плохо соблюдающее режим самоизоляции
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», – сказал он. Вспомнив заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что уже пройдено четверть пути, Авдеев добавил, что сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, но «точно мы еще не добрались до пика».
Эксперт Минздрава объяснил такие «неблагоприятные тенденции» не очень хорошим исполнением ограничительных требований и режима самоизоляции. «Все это наша с вами вина», – сказал он. Более того, Авдеев связал новые случаи заражения коронавирусом, госпитализации и летальные исходы заболевания с «несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома».
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля утверждала, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. При этом она отмечала, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев.
В первые дни мая число новых случаев резко возросло. Если 30 апреля оперштаб сообщал о 7099 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом, то 1 мая их было 7933, 2 мая – 9623, а 3 и 4 мая – более 10 500 выявленных случаев заражения за сутки. При этом суточный прирост заболевших в России с 25 апреля не превышал 8%.
От эпидемиологической ситуации будет зависеть дальнейшая судьба введенных из-за коронавируса ограничений, неоднократно отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Их могут поэтапно начать снимать с 12 мая, говорил в конце апреля президент Владимир Путин. 6 мая он проведет совещание по этому вопросу.