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В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

В ведомстве винят в этом население, плохо соблюдающее режим самоизоляции
Алена Якушова
Евгений Разумный // Ведомости

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. «Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки», – сказал он. Вспомнив заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что уже пройдено четверть пути, Авдеев добавил, что сложно говорить о том, какая часть пути пройдена, но «точно мы еще не добрались до пика».

Эксперт Минздрава объяснил такие «неблагоприятные тенденции» не очень хорошим исполнением ограничительных требований и режима самоизоляции. «Все это наша с вами вина», – сказал он. Более того, Авдеев связал новые случаи заражения коронавирусом, госпитализации и летальные исходы заболевания с «несоблюдением элементарных требований к населению оставаться дома».

Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 к середине мая, говорил в конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом руководитель Федерального медико-биологического агентства и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова 30 апреля утверждала, что Россия уже неделю как находится на плато заболеваемости. При этом она отмечала, что на плато бывают колебания – в отдельные дни может быть чуть больше или чуть меньше выявленных случаев.

В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших выросло до 145 268 человек

В первые дни мая число новых случаев резко возросло. Если 30 апреля оперштаб сообщал о 7099 выявленных за сутки случаях заражения коронавирусом, то 1 мая их было 7933, 2 мая – 9623, а 3 и 4 мая – более 10 500 выявленных случаев заражения за сутки. При этом суточный прирост заболевших в России с 25 апреля не превышал 8%.

От эпидемиологической ситуации будет зависеть дальнейшая судьба введенных из-за коронавируса ограничений, неоднократно отмечала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Их могут поэтапно начать снимать с 12 мая, говорил в конце апреля президент Владимир Путин. 6 мая он проведет совещание по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных