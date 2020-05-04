В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавирусаОбщее число заболевших выросло до 145 268 человек
В России за последние сутки зафиксировали 10 581 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Второй день подряд суточный прирост зараженных превышает 10 000 человек, накануне оперштаб отчитался о рекордных 10 633 новых случаях заражения коронавирусом.
Общее число заболевших COVID-19 в России к 4 мая выросло до 145 268 человек. За сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов заболевания выросло до 1356. Вылечились от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 1456 человек, и таким образом число выздоровевших превысило 18 000 людей.
Большинство заразившихся за сутки выявили в Москве – 5795 инфицированных. С начала эпидемии в городе заболели COVID-19 уже 74 401 человек (51,2% от общего числа заболевших в России). Из них 7573 заразившихся коронавирусом уже выздоровели (плюс 544 вылечившихся пациента за сутки), а 764 заболевших скончались (плюс 35 смертей за сутки).
Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 82 регионах. Помимо Москвы, наибольшее число зараженных за сутки выявили в Подмосковье (803 инфицированных), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280) и Дагестане (160). В Нижегородской области коронавирусную инфекцию нашли у 157 жителей, в Кабардино-Балкарской республике – у 105, в Ямало-Ненецком автономном округе – у 104, а в Брянской области – у 102 человек. В остальных регионах за сутки выявили менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.
Первая тройка регионов по числу больных коронавирусной инфекцией остается неизменной – Москва (74 401 заразившийся с начала эпидемии), Московская область (14 939) и Санкт-Петербург (5346). Четвертую строчку сохраняет Нижегородская область (2852), а на пятое место к 4 мая вышла Мурманская область (1974 заболевших), обогнав Дагестан (1958). Топ-10 регионов с наибольшим число выявленных случаев заражения коронавирусом замыкают Краснодарский край (1340), Тульская (1293), Ростовская (1263) и Брянская (1250) области.
Россия занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 187 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 3,5 млн человек, более 1,1 млн из них выздоровели, а свыше 247 000 инфицированных скончались.