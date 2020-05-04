В России второй день подряд выявили более 10 000 новых случаев коронавируса

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 82 регионах. Помимо Москвы, наибольшее число зараженных за сутки выявили в Подмосковье (803 инфицированных), Санкт-Петербурге (317), Мурманской области (280) и Дагестане (160). В Нижегородской области коронавирусную инфекцию нашли у 157 жителей, в Кабардино-Балкарской республике – у 105, в Ямало-Ненецком автономном округе – у 104, а в Брянской области – у 102 человек. В остальных регионах за сутки выявили менее 100 новых случаев заражения коронавирусом.