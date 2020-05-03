В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 134 687 человек . Обогнав Турцию, где на момент публикации выявлено 124 375 заболевших COVID-19, а накануне был зафиксирован минимальный суточный прирост в чуть более чем 1000 инфицированных, Россия теперь занимает седьмое место в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.