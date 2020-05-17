Попова: летом россиянам придется соблюдать действующие санитарные правила

Поэтому летом россиянам придется соблюдать те же санитарные правила, какие действуют сейчас, констатировала Попова. «Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — сказала она. А курортный сезон, по ее словам, пока относится к разряду «больших, хороших, правильных надежд».