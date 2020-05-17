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Попова: летом россиянам придется соблюдать действующие санитарные правила

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Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, прироста день ко дню уже практически нет, сказала в эфире телеканала «Россия 1» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Однако назвать ситуацию нормальной можно будет только тогда, когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем, добавила она.

Поэтому летом россиянам придется соблюдать те же санитарные правила, какие действуют сейчас, констатировала Попова. «Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — сказала она. А курортный сезон, по ее словам, пока относится к разряду «больших, хороших, правильных надежд».

Попова также разъяснила, где россияне должны носить маски. По ее словам, использовать средства защиты надо во всех общественных местах. «Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно вы не находитесь один в каком-то помещении», — заявила руководитель Роспотребнадзора.

В России, по данным оперативного штаба на 17 мая, было выявлено более 281 000 заболевших коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 9700. За все время эпидемии умерли 2631 пациент с COVID-19. Во всем мире число инфицированных превысило 4,6 млн, почти 312 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных