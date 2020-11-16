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«Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов в Ниццу

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«Аэрофлот» возобновит выполнение рейсов в Ниццу (Франция) с 20 ноября, следует из сообщения на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. Рейсы Москва — Ницца — Москва будут выполняться раз в неделю по пятницам. Кроме того, с 22 ноября раз в неделю по воскресеньям «Аэрофлот» будет выполнять полеты из Москвы в Ларнаку (Кипр) и обратно.

Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов, по мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточнили в компании. Там отметили, что въезд на территорию Франции и Кипра разрешен только гражданам этих стран, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей.

Ранее лоукостер «Победа» анонсировал возобновление рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория) и Ларнаку (Кипр). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Ранее по теме: «Победа» анонсировала возобновление рейсов в Армению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных