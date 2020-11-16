«Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов в Ниццу

«Аэрофлот» возобновляет выполнение полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. Рейсы Москва — Ницца — Москва будут выполняться раз в неделю по пятницам. Кроме того, с 22 ноября раз в неделю по воскресеньям «Аэрофлот» будет выполнять полеты из Москвы в Ларнаку (Кипр) и обратно.