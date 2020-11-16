«Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов в Ниццу
«Аэрофлот» возобновит выполнение рейсов в Ниццу (Франция) с 20 ноября, следует из сообщения на сайте авиакомпании.
«Аэрофлот» возобновляет выполнение полетов в Ниццу с 20 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. Рейсы Москва — Ницца — Москва будут выполняться раз в неделю по пятницам. Кроме того, с 22 ноября раз в неделю по воскресеньям «Аэрофлот» будет выполнять полеты из Москвы в Ларнаку (Кипр) и обратно.
Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов, по мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточнили в компании. Там отметили, что въезд на территорию Франции и Кипра разрешен только гражданам этих стран, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей.
Ранее лоукостер «Победа» анонсировал возобновление рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория) и Ларнаку (Кипр). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию, и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.