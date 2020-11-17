«Аэрофлот» возобновит полеты в Грецию
«Аэрофлот возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. Рейсы из Москвы в Афины и обратно будут выполняться по четвергам и субботам. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов. По мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов может меняться, отметили в компании.
В «Аэрофлоте» напомнили, что въезд на территорию Греции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.
16 ноября «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция) и Ларнаку (Кипр). Ранее лоукостер «Победа» сообщил о возобновлении рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория) и Ларнаку (Кипр). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.