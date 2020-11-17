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«Аэрофлот» возобновит полеты в Грецию

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«Аэрофлот» возобновит выполнение рейсов в Афины (Греция) с 21 ноября, следует из сообщения на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот возобновляет выполнение полетов в Афины с 21 ноября 2020 г.», — говорится в сообщении. Рейсы из Москвы в Афины и обратно будут выполняться по четвергам и субботам. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов. По мере восстановления международного авиасообщения частота выполнения рейсов может меняться, отметили в компании.

В «Аэрофлоте» напомнили, что въезд на территорию Греции разрешен только гражданам страны, владельцам вида на жительство и некоторым другим категориям по специальным разрешениям властей Греции.

16 ноября «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция) и Ларнаку (Кипр). Ранее лоукостер «Победа» сообщил о возобновлении рейсов в Гюмри (Армения), Дубай (ОАЭ), Тиват (Черногория) и Ларнаку (Кипр). Кроме того, S7 Airlines сообщала, что с 13 по 15 ноября откроет чартерные рейсы из Москвы во Францию, Испанию и Италию для российских и иностранных граждан, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений.

Ранее по теме: «Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов в Ниццу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных