Ozon выплатит «Сберу» 1 млрд рублей после разрыва соглашения

Суть соглашения не раскрывается, однако в проспекте, опубликованном 3 ноября, указывалось, что соглашение было заключено между основными акционерами Ozon, которыми являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok, Сбербанком и материнской компанией SberCIB. Представители Ozon, «Системы» и Baring Vostok не стали комментировать суть разорванного соглашения. В проспекте также упоминалось, что «Сбер» является кредитором Ozon. В марте онлайн-ритейлер получил кредит от госбанка на сумму 6 млрд руб. сроком на 1 год под 15% годовых. В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что «Сбер» может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства.