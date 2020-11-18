Ozon выплатит «Сберу» 1 млрд рублей после разрыва соглашения
Онлайн-ритейлер Ozon урегулировал спор со «Сбером» на 1 млрд руб., который возник из-за разрыва соглашения в сентябре этого года. Компания выплатит госбанку 1 млрд руб., следует из проспекта первичного публичного размещения (IPO) Ozon.
«Хотя мы и "Сбербанк России" в соглашении об урегулировании не признали никаких нарушений или ответственности по условиям соглашения о намерениях, мы в рамках соглашения об урегулировании согласились выплатить "Сбербанку России" 1 миллиард рублей», — говорится в проспекте.
Суть соглашения не раскрывается, однако в проспекте, опубликованном 3 ноября, указывалось, что соглашение было заключено между основными акционерами Ozon, которыми являются АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok, Сбербанком и материнской компанией SberCIB. Представители Ozon, «Системы» и Baring Vostok не стали комментировать суть разорванного соглашения. В проспекте также упоминалось, что «Сбер» является кредитором Ozon. В марте онлайн-ритейлер получил кредит от госбанка на сумму 6 млрд руб. сроком на 1 год под 15% годовых. В июне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что «Сбер» может выкупить 30% Ozon после допэмиссии его акций. Сбербанк хочет стать третьим равным партнером АФК «Система» и Baring Vostok в Ozon, говорил один из собеседников агентства.
3 ноября Ozon подал заявку на IPO на Nasdaq. Ритейлер планирует разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), говорится в проспекте, опубликованном вечером, 17 ноября. Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» — могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 млн ADS по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, сообщал, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд. Ценовой диапазон бумаг составит от $22,5 до $27,5 за акцию, указано в проспекте. Таким образом, в ходе IPO Ozon может привлечь от $776,25 млн до $948,75 млн.
$135 млн Ozon получит от двух основных акционеров — это подконтрольные Baring Vostok фонды и АФК «Система» Владимира Евтушенкова, говорится в проспекте эмиссии. После проведения IPO у него останется 181,63 млн акций, если андеррайтеры — компании, которые гарантируют получение выплат, — воспользуются своим правом на покупку, отмечается в проспекте. Сейчас «Системе» и Baring Vostok принадлежит по 45,2% и 45,1% соответственно. После завершения IPO их доли составят по 37,9%, указывается в проспекте. Сбор заявок на IPO может начаться 18 ноября, сообщал Forbes со ссылкой на источники. Само размещение может пройти 25 ноября. «Это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г.», — писала Wall Street Journal.