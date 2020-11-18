Ozon в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1 млрд

$135 млн Ozon получит от двух основных акционеров — подконтрольные Baring Vostok фонды и АФК «Система» Владимира Евтушенкова, говорится в проспекте эмиссии. После проведения IPO у него останется 181,63 млн акций, если андреррайтеры — компании, которые гарантируют получение выплат — воспользуются своим правом на покупку, отмечается в проспекте. Сейчас «Системе» и Baring Vostok принадлежит по 45,2% и 45,1% соответственно. После завершения IPO их доли составят по 37,9%, указывается в проспекте. Сбор заявок на IPO может начаться 18 ноября, сообщал Forbes со ссылкой на источники. Само размещение может пройти 25 ноября. «Это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г., писал The Wall Street Journal.