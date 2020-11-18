Ozon в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1 млрд
Российский онлайн-ритейлер Ozon в рамках первичного публичного размещения (IPO) на американской бирже Nasdaq планирует разместить 30 млн депозитарных акций (ADS), говорится в проспекте, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), опубликованном вечером 17 ноября. Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» — могут воспользоваться опционом на покупку 4,5 млн ADS по цене публичного размещения за вычетом комиссии на андеррайтинг в течение 30 дней. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом размещения сообщил, что рыночная капитализация ритейлера в ходе IPO может составить до $5,5 млрд.
Ценовой диапазон бумаг составит от $22,5 до $27,5 за акцию, указано в проспекте. Таким образом, в ходе IPO Ozon может привлечь от $776,25 млн до $948,75 млн.
$135 млн Ozon получит от двух основных акционеров — подконтрольные Baring Vostok фонды и АФК «Система» Владимира Евтушенкова, говорится в проспекте эмиссии. После проведения IPO у него останется 181,63 млн акций, если андреррайтеры — компании, которые гарантируют получение выплат — воспользуются своим правом на покупку, отмечается в проспекте. Сейчас «Системе» и Baring Vostok принадлежит по 45,2% и 45,1% соответственно. После завершения IPO их доли составят по 37,9%, указывается в проспекте. Сбор заявок на IPO может начаться 18 ноября, сообщал Forbes со ссылкой на источники. Само размещение может пройти 25 ноября. «Это будет первое размещение российских компаний в США с мая 2019 г., писал The Wall Street Journal.
«Мы не ожидаем выплаты дивидендов в обозримом будущем», — отмечается в проспекте. Ozon за 2018 г. получил убыток в 5,7 млрд., в 2019 г. он увеличился до 19,4 млрд руб., следует из материалов компании. В будущем компания не ожидает получения прибыли «поскольку продолжает инвестировать в целях роста».
Выручка Ozon за 9 месяцев 2020 г. составила 66,6 млрд руб., убыток — 12,9 млрд руб. Оборот компании (GMV) составил 121,6 млрд руб.
Ozon основан в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». В сентябре 2020 г. среднемесячная аудитория маркетплейса, по собственным данным компании, составила 41 млн уникальных пользователей. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 хабов и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 12 000 точек выдачи заказов (ПВЗ и постаматы).