Сеть Fix Price может выйти на IPO в начале следующего года

Fix Price в рамках размещения оценивается минимум в 3 EBITDA, говорил один из собеседников издания. Таким образом, речь может идти о 13 млрд руб. без учета долга в 4 млрд, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагал, что более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд руб.) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд руб.) при проведении IPO.