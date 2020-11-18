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Сеть Fix Price может выйти на IPO в начале следующего года

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Крупнейший российская сеть магазинов фиксированных цент Fix Price может провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Оценка компании может достичь $6 млрд, уточняет агентство. 

IPO является одним из стратегических планов ритейлера, подтвердил агентству основатель Fix Price Сергей Ломакин, отказавшись от подробностей. Он сказал, что он и соучредитель Артем Хачатрян продал миноритарную долю менее 10% Goldman Sachs Group Inc. в начале этого года. Представитель Goldman Sachs в России отказался от комментариев.

О том, что владельцы Fix Price рассматривают варианты привлечения средств на развитие сети, сообщал «Коммерсант» со ссылкой на неназванных собеседников в мае 2018 г. Владельцы допускали возможность как частного размещения – в этом случае речь будет идти о 10%, – так и IPO, на котором может быть продано до 25% акций.

По данным «Infoline-аналитики», общая торговая площадь сети превышает 530 000 кв. м. У нее есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Выручка Fix Price в 2019 г. составила 108,9 млрд руб. по оценке Forbes.

Fix Price в рамках размещения оценивается минимум в 3 EBITDA, говорил один из собеседников издания. Таким образом, речь может идти о 13 млрд руб. без учета долга в 4 млрд, говорил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагал, что более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд руб.) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд руб.) при проведении IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных