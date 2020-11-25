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Акционер Ozon назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании

Ведомости

«Сумасшедшим успехом» назвала первичное размещение (IPO) американских депозитарных акций (ADS) Ozon старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, выступая на запуске торгов на Московской бирже 25 ноября, передает РБК

Торги бумагами начались 24 ноября вечером одновременно с американской биржей Nasdaq. Цена за бумагу достигала $43,5 в ходе торгов на Nasdaq. Онлайн-ритейлер сообщал в проспекте, что 181,63 млн акций, если андеррайтеры также воспользуются правом на покупку. Следовательно вчера в ходе торгов капитализация достигала $7,9 млрд. В ходе IPO Ozon продал 33 млн ADS по цене $30 и привлек $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд.

Как подчеркнула Ивашенцева, Baring Vostok инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдем до такого сумасшедшего успеха», — отметила она.

Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч. 

Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года). Основные акционеры компании – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, у которых сейчас примерно по 42% акций Ozon. После IPO и в случае покупки акций интернет-ритейлера организаторами размещения доля АФК «Система» снизится до 33,1%, сказано в сообщении холдинга. Столько же останется и у Baring Vostok, говорит источник, близкий к компании.

Ранее по теме: Ozon в ходе IPO рассчитывает привлечь до $1 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных