Акционер Ozon назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании
Торги бумагами начались 24 ноября вечером одновременно с американской биржей Nasdaq. Цена за бумагу достигала $43,5 в ходе торгов на Nasdaq. Онлайн-ритейлер сообщал в проспекте, что 181,63 млн акций, если андеррайтеры также воспользуются правом на покупку. Следовательно вчера в ходе торгов капитализация достигала $7,9 млрд. В ходе IPO Ozon продал 33 млн ADS по цене $30 и привлек $990 млн, а с учетом возможности реализации 30-дневного опциона андеррайтеров на 4,95 млн ценных бумаг сумма превысит $1 млрд.
Как подчеркнула Ивашенцева, Baring Vostok инвестировал в Ozon 21 год назад и на тот момент оценка компании составляла $6 млн, а сейчас «превысила $6 млрд». «Думаю, в моей команде мало людей, кто верил, что мы дойдем до такого сумасшедшего успеха», — отметила она.
Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч.
Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года). Основные акционеры компании – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, у которых сейчас примерно по 42% акций Ozon. После IPO и в случае покупки акций интернет-ритейлера организаторами размещения доля АФК «Система» снизится до 33,1%, сказано в сообщении холдинга. Столько же останется и у Baring Vostok, говорит источник, близкий к компании.