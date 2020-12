Боб Дилан продал права на все свои песни

Боб Дилан начал музыкальную карьеру в конце 1950-х гг., а уже в 1963 г. получил первую «Грэмми» за песню Blowin’ in the Wind. После этого музыкант еще девять раз удостаивался наград «Грэмми». Он также получил «Оскар» в 2000 г. за лучшую песню к фильму (Things Have Changed для фильма «Вундеркинды»), Пулитцеровскую премию в 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру», а также Нобелевскую премию по литературе в 2016 г.