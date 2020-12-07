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Боб Дилан продал права на все свои песни

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Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group (UMPG), сообщает компания в своем Twitter.

«Песни Боба Дилана вдохновляли американцев и весь мир. Теперь они принадлежат Universal», — говорится в сообщении. Сумма сделки музыканта и звукозаписывающей компании не раскрывается. Сам Дилан сделку не комментировал.

По данным Bloomberg, речь идет о $200 млн, а согласно подсчетам The New York Times — о $300 млн. Официальная дискография Дилана насчитывает 39 альбомов, последний из которых вышел в 2020 г., не считая синглов и сайд-проектов.

Боб Дилан начал музыкальную карьеру в конце 1950-х гг., а уже в 1963 г. получил первую «Грэмми» за песню Blowin’ in the Wind. После этого музыкант еще девять раз удостаивался наград «Грэмми». Он также получил «Оскар» в 2000 г. за лучшую песню к фильму (Things Have Changed для фильма «Вундеркинды»), Пулитцеровскую премию в 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру», а также Нобелевскую премию по литературе в 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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