Боб Дилан продал права на все свои песни
Американский музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан продал права на все свои песни компании Universal Music Publishing Group (UMPG), сообщает компания в своем Twitter.
«Песни Боба Дилана вдохновляли американцев и весь мир. Теперь они принадлежат Universal», — говорится в сообщении. Сумма сделки музыканта и звукозаписывающей компании не раскрывается. Сам Дилан сделку не комментировал.
По данным Bloomberg, речь идет о $200 млн, а согласно подсчетам The New York Times — о $300 млн. Официальная дискография Дилана насчитывает 39 альбомов, последний из которых вышел в 2020 г., не считая синглов и сайд-проектов.
Боб Дилан начал музыкальную карьеру в конце 1950-х гг., а уже в 1963 г. получил первую «Грэмми» за песню Blowin’ in the Wind. После этого музыкант еще девять раз удостаивался наград «Грэмми». Он также получил «Оскар» в 2000 г. за лучшую песню к фильму (Things Have Changed для фильма «Вундеркинды»), Пулитцеровскую премию в 2008 г. «за выдающееся влияние на популярную музыку и американскую культуру», а также Нобелевскую премию по литературе в 2016 г.