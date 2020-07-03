Родители сначала считали музыку подростковой блажью. А когда поняли, что дело серьезно, счастливее не стали. К тому времени отец вместе с братьями управлял магазином и надеялся передать бизнес сыну. Но тот укатил учиться в Университет Миннесоты. Главным там для него стали музыка, выступления в клубах, а отнюдь не учеба – и в конце первого года он бросил университет. За это время успел взять псевдоним Боб Дилан в честь поэта Дилана Томаса. По другой версии – в честь героя сериала-вестерна «Дымок из ствола» (Gunsmoke, 1955–1975) Мэтта Диллона. Верить или не верить рассказам певца – вопрос интересный. Его называют одним из величайших мифотворцев поп-культуры. Например, он рассказывал, как в юности бродягой мотался по всей стране, незаметно подсаживаясь в товарные поезда, а судьба сводила его с самыми разными людьми – от дна общества до знаменитостей.