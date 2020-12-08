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Спрос на живые елки в России снизился на треть за три года

Ведомости

Заготовки живых елок к Новому году в России снизилась на 30% за три года, сообщил ТАСС со ссылкой на Рослесинфорг (входит в Рослесхоз). В первую очередь это связано с повышением экологической сознательности россиян.

«В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему останется актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат», — рассказали в Рослесинфорге. Часть россиян отказалась от покупки живого дерева, потому что не хочет тратить время на ее покупку и утилизацию. У некоторых россиян живая елка вызывает аллергию.

Главными поставщиками елок к Новому году традиционно являются Кемеровская, Сахалинская и Новгородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский АО. Хвойные лапы заготавливают в Магаданской области. По данным Рослесинфорга, «такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн руб.».

Запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и занимают площадь 76,6 млн гектар, сообщили в агентстве. Это в два раза больше площади Японии и сравнимо с территорией Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных