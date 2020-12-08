Спрос на живые елки в России снизился на треть за три года

«В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему останется актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат», — рассказали в Рослесинфорге. Часть россиян отказалась от покупки живого дерева, потому что не хочет тратить время на ее покупку и утилизацию. У некоторых россиян живая елка вызывает аллергию.