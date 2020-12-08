Спрос на живые елки в России снизился на треть за три года
Заготовки живых елок к Новому году в России снизилась на 30% за три года, сообщил ТАСС со ссылкой на Рослесинфорг (входит в Рослесхоз). В первую очередь это связано с повышением экологической сознательности россиян.
«В ближайшую новогоднюю кампанию тренд снижения заготовки елок и хвойных лап по-прежнему останется актуальным. Связано это и с повышением экологической сознательности россиян, и с их желанием сэкономить на данной статье новогодних затрат», — рассказали в Рослесинфорге. Часть россиян отказалась от покупки живого дерева, потому что не хочет тратить время на ее покупку и утилизацию. У некоторых россиян живая елка вызывает аллергию.
Главными поставщиками елок к Новому году традиционно являются Кемеровская, Сахалинская и Новгородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский АО. Хвойные лапы заготавливают в Магаданской области. По данным Рослесинфорга, «такой вид использования лесов приносит государству свыше 6 млн руб.».
Запасы ели в России составляют 9,9 млрд кубометров и занимают площадь 76,6 млн гектар, сообщили в агентстве. Это в два раза больше площади Японии и сравнимо с территорией Турции.