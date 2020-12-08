Uber продаст собственное подразделение беспилотных автомобилей
Агрегатор такси Uber Technologies Inc. продаст собственное подразделение разработки и коммерциализации технологий беспилотного вождения Advanced Technologies Group (ATG) стартапу из Кремниевой долины Aurora Innovation. Об этом говорится в сообщении Uber.
Стоимость сделки не раскрывается, однако отмечается, что Uber инвестирует $400 млн в Aurora и будет владеть 26% его акций, а ATG будет принадлежать примерно 40% Aurora. Завершение сделки ожидается в I квартале 2021 г.
Штаб-квартира Aurora находится в Кремниевой долине, но компания также имеет офис в Питтсбурге, где работает ее главный технический директор Дрю Бэгнелл, профессор Университет Карнеги-Меллона и бывший сотрудник Uber, сообщал ранее The New York Times. Помимо приобретения технологии самостоятельного вождения Uber, компания получит инженеров и вспомогательный персонал, большинство из них работают в Питтсбурге, сообщало издание. Всего в стартапе задействованы 600 сотрудников. Гендиректор Aurora Крис Урмсон (бывший инженер Google) сказал, что первым продуктом компании будет не беспилотное такси, которое могло бы помочь в главном бизнесе Uber, а, скорее всего, самоходный грузовик.
Ранее издание Axios сообщило, что Uber может до конца 2020 г. объявить о продаже американскому стартапу Joby Aviation своего подразделения Uber Elevate, которое занимается разработкой летающих такси. Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи хочет вывести американскую компанию на прибыльность и избавляется от убыточных непрофильных активов: Uber уже продал в этом году подразделение грузоперевозок в Европе и лабораторию разработки беспилотных такси.
В III квартале 2020 г. выручка Uber снизилась до $3,1 млрд – на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Чистый убыток в указанный период составил $1,1 млрд (в 2019 г. – $1,2 млрд). В апреле, на пике мирового локдауна, количество поездок в сервисе сократилось на 80% по сравнению с апрелем 2019 г., а сервис такси обеспечивает три четверти выручки Uber. По словам Хосровшахи, сервис доставки еды Uber Eats даже с учетом внушительного роста в пандемию не смог покрыть расходы компании. Уже в мае Uber объявил о намерении сократить расходы на $1 млрд, штат – на 6700 человек, количество офисов – на 45.