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Wildberries запустил продажи в Израиле

Ведомости

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries запустил продажи в Израиле, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это уже девятая страна присутствия маркетплейса и четвертая, в которой онлайн-ритейлер открыл продажи в 2020 г., отметил представитель. 

Заказать товары на территории Израиля покупатели смогут с помощью специального домена или в мобильном приложении. Покупатели смогут получить заказы в 600 партнерских точках выдачи или с помощью курьерской доставки.

Пока жителям Израиля будет доступно около 5 млн товаров от 39 тыс. брендов: они смогут купить женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику и бытовую технику, книги и канцтовары, спортивные товары, зоотовары, а также товары для дома и дачи.

«На сегодняшний день свыше 24 тыс. предпринимателей и компаний продают свою продукцию на экспорт через нашу онлайн-площадку», — приводятся в сообщении пресс-службы слова директора по развитию компании Вячеслава Иващенко.

Ранее в этом году Wildberries также запустила продажи в Польше, Словакии и на Украине. Помимо этого, компания работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. 

Ритейлер Wildberries был создан в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавлял рейтинг российской интернет-коммерции с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных