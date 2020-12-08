Wildberries запустил продажи в Израиле
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries запустил продажи в Израиле, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это уже девятая страна присутствия маркетплейса и четвертая, в которой онлайн-ритейлер открыл продажи в 2020 г., отметил представитель.
Заказать товары на территории Израиля покупатели смогут с помощью специального домена или в мобильном приложении. Покупатели смогут получить заказы в 600 партнерских точках выдачи или с помощью курьерской доставки.
Пока жителям Израиля будет доступно около 5 млн товаров от 39 тыс. брендов: они смогут купить женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику и бытовую технику, книги и канцтовары, спортивные товары, зоотовары, а также товары для дома и дачи.
«На сегодняшний день свыше 24 тыс. предпринимателей и компаний продают свою продукцию на экспорт через нашу онлайн-площадку», — приводятся в сообщении пресс-службы слова директора по развитию компании Вячеслава Иващенко.
Ранее в этом году Wildberries также запустила продажи в Польше, Словакии и на Украине. Помимо этого, компания работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.
Ритейлер Wildberries был создан в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавлял рейтинг российской интернет-коммерции с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.