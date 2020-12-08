Wildberries запустил продажи в Израиле

Пока жителям Израиля будет доступно около 5 млн товаров от 39 тыс. брендов: они смогут купить женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику и бытовую технику, книги и канцтовары, спортивные товары, зоотовары, а также товары для дома и дачи.