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Apple представила полноразмерные беспроводные наушники

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Компания Apple представила новые беспроводные наушники в полноразмерном формате AirPods Max. Информация о них опубликована на сайте Apple.

Новая модель наушников от компании оснащена чипами H1 и представлена в пяти цветах: «космическом сером», серебряном, небесно-голубом, зеленом и розовом.

Чашки наушников могут подстраиваться под строение головы пользователя с помощью специального механизма, который распределяет давление. Airpods Max оснащены как активным шумоподавлением, так и «режимом прозрачности», который позволит пользователям слышать происходящее вокруг сквозь музыку.

Помимо этого наушники способны автоматически определять, в каком положении ни находятся на голове: даже при поднятии одной чашки музыка будет ставиться на паузу.

Время автономной работы наушников, согласно сообщению Apple, составляет до 20 часов.

Стоимость наушников составит 62 990 руб., их продажа начнется 15 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных