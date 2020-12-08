Apple представила полноразмерные беспроводные наушники
Компания Apple представила новые беспроводные наушники в полноразмерном формате AirPods Max. Информация о них опубликована на сайте Apple.
Новая модель наушников от компании оснащена чипами H1 и представлена в пяти цветах: «космическом сером», серебряном, небесно-голубом, зеленом и розовом.
Чашки наушников могут подстраиваться под строение головы пользователя с помощью специального механизма, который распределяет давление. Airpods Max оснащены как активным шумоподавлением, так и «режимом прозрачности», который позволит пользователям слышать происходящее вокруг сквозь музыку.
Помимо этого наушники способны автоматически определять, в каком положении ни находятся на голове: даже при поднятии одной чашки музыка будет ставиться на паузу.
Время автономной работы наушников, согласно сообщению Apple, составляет до 20 часов.
Стоимость наушников составит 62 990 руб., их продажа начнется 15 декабря.