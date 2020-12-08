Apple представила полноразмерные беспроводные наушники

Чашки наушников могут подстраиваться под строение головы пользователя с помощью специального механизма, который распределяет давление. Airpods Max оснащены как активным шумоподавлением, так и «режимом прозрачности», который позволит пользователям слышать происходящее вокруг сквозь музыку.