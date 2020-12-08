«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба
Генеральный директор футбольного клуба «Спартак-Москва» Шамиль Газизов покинет свой пост, следует из сообщения на сайте клуба.
«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах», — говорится в сообщении.
Руководить московским «Спартаком» по решению совета директоров будет Евгений Мележиков, занимавший пост директора по безопасности и инфраструктуре клуба. Его основными задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.
Решение о назначении Газизова на должность генерального директора было принято в июле 2020 г. Ранее, с 2012 г., он руководил футбольным клубом «Уфа».