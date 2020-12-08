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«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба

Ведомости

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак-Москва» Шамиль Газизов покинет свой пост, следует из сообщения на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах», — говорится в сообщении.

Руководить московским «Спартаком» по решению совета директоров будет Евгений Мележиков, занимавший пост директора по безопасности и инфраструктуре клуба. Его основными задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ.

Решение о назначении Газизова на должность генерального директора было принято в июле 2020 г. Ранее, с 2012 г., он руководил футбольным клубом «Уфа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных