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Ozon раскрыл итоги IPO на Nasdaq и Мосбирже

Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon раскрыл итоги проведения первичного публичного размещения (IPO) на американской бирже Nasdaq и Мосбирже. Всего компания привлекла на бирже $1,2 млрд, говорится в сообщении Ozon.  

Андеррайтеры - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал» - выполнили опцион на покупку 4,95 млн акций по цене IPO. С учетом частного размещения и реализованного опциона крупнейших акцмонеров маркеталейса — АФК «Система» и Baring Vostok, Ozon выпустил в общей сложности 42,45 млн акций, а итоговое количество акций после IPO составило 208 млн, отмечается в cообщении. 

Доли АФК «Системы» и Baring Vostok в маркетплейсе снизились с 43% до 33,1% и 33% соответственно. Доля новых инвесторов составила 18,2%. Торги бумагами маркетплейса начались 24 ноября вечером одновременно с американской биржей Nasdaq. Цена за бумагу достигала $43,5 в ходе торгов на Nasdaq. 

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Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам. По его словам, больше всего инвестиций потребует создание распределительных центров и логистической инфраструктуры. В проспекте Ozon сказано, что сейчас такие комплексы есть в Москве (90 600 кв. м), Санкт-Петербурге (18 500 кв. м), Твери (54 400 кв. м) и проч. 

Ozon – один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. По данным Data Insight, по итогам 2019 г. продажи товаров через торговую площадку компании составили 80,7 млрд руб. По этому показателю она уступает только Wildberries (210,6 млрд руб.) и «Ситилинку» (90,4 млрд руб.). Из отчетности Ozon следует, что за девять месяцев 2020 г. компания получила выручку в размере 66,5 млрд руб. На 30 сентября у интернет-ритейлера было 11,4 млн активных покупателей (на конец 2019 г. – 7,9 млн человек) и 18 100 продавцов (6400 на конец прошлого года). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных