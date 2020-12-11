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«Роснефть» и норвежская Equinor закрыли сделку по активам в Восточной Сибири

Ведомости

«Роснефть» и нефтегазовая компания из Норвегии Equinor закрыли сделку по приобретению активов в Восточной Сибири, сообщает норвежская компания.

«В рамках этого соглашения Equinor приобрела 49%-ую долю в компании ООО «Красгеонац», которая владеет двенадцатью обычными лицензиями на разведку и добычу на суше в Восточной Сибири», — говорится в сообщении Equinor.

Сумма сделки составляет $550 млн. Она включает $325 млн, выплаченные по соглашению от 1 января 2019 года, в рамках которого норвежская компания выполнила все свои обязательства в совместном проекте в Охотском море.

На одном из 12 месторождений — Северо-Даниловском — добычу начали в июле текущего года. Ожидается, что к 2024 году добыча на нем составит 40 тыс. баррелей в сутки, в дальнейшем ее планируют увеличить до 70 тыс. баррелей в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных