«Роснефть» и норвежская Equinor закрыли сделку по активам в Восточной Сибири

На одном из 12 месторождений — Северо-Даниловском — добычу начали в июле текущего года. Ожидается, что к 2024 году добыча на нем составит 40 тыс. баррелей в сутки, в дальнейшем ее планируют увеличить до 70 тыс. баррелей в сутки.