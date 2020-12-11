«Роснефть» и норвежская Equinor закрыли сделку по активам в Восточной Сибири
«Роснефть» и нефтегазовая компания из Норвегии Equinor закрыли сделку по приобретению активов в Восточной Сибири, сообщает норвежская компания.
«В рамках этого соглашения Equinor приобрела 49%-ую долю в компании ООО «Красгеонац», которая владеет двенадцатью обычными лицензиями на разведку и добычу на суше в Восточной Сибири», — говорится в сообщении Equinor.
Сумма сделки составляет $550 млн. Она включает $325 млн, выплаченные по соглашению от 1 января 2019 года, в рамках которого норвежская компания выполнила все свои обязательства в совместном проекте в Охотском море.
На одном из 12 месторождений — Северо-Даниловском — добычу начали в июле текущего года. Ожидается, что к 2024 году добыча на нем составит 40 тыс. баррелей в сутки, в дальнейшем ее планируют увеличить до 70 тыс. баррелей в сутки.