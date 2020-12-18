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«Коммерсантъ» узнал о возникших сложностях с экспортом пшеницы в России

Ведомости

Сложности с отправкой пшеницы на экспорт начались в России после объявленных правительством квоты и пошлин на экспорт зерна, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке. 

Ранее правительство решило ограничить экспорт зерна из России для «стабилизации цен на муку и хлеб». Квоты должны вступить в силу с 15 февраля и действовать до 30 июня 2021 г. Квота на вывоз пшеницы, ржи и ячменя устанавливается в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т.

Собеседник издания в крупной компании-экспортере сообщил, что таможня начала задерживать грузы на срок до 10 дней. По данным другого источника, в последние дни начались трудности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики и ухудшилась ситуация с приемом зерна к перевозке в сторону южных портов. По данным источника газеты, теоретически это может привести к необходимости разгружать суда и повторно взвешивать пшеницу, «что будет катастрофой». 

Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что таможня затягивает оформление документов на экспорт пшеницы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что у таможенников возникают вопросы к весу пшеницы. Сложности с вагонами могут быть связаны с высокой нагрузкой на железную дорогу. 

В Федеральной таможенной службе сообщили, что информации о наличии проблем с перевозкой пшеницы им не поступало. В Минсельхозе не ответили на запрос издания. 

На этой неделе на фоне роста цен на некоторые базовые продукты, включая хлеб и макароны, правительство установило ряд стабилизирующих мер. Ситуация с ростом цен на продукты начала обсуждаться после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания. Затем премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты питания.

Ранее по теме: Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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