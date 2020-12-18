«Коммерсантъ» узнал о возникших сложностях с экспортом пшеницы в России

Ранее правительство решило ограничить экспорт зерна из России для «стабилизации цен на муку и хлеб». Квоты должны вступить в силу с 15 февраля и действовать до 30 июня 2021 г. Квота на вывоз пшеницы, ржи и ячменя устанавливается в размере 17,5 млн т. Превышающий данный объем экспорт будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за одну т. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы – 25 евро за т.