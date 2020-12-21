«Коммерсантъ» узнал детали дела о «мертвых душах» на предприятиях «Ростеха»

По версии следствия, в 2018 г. Лалетина, используя свое служебное положение, вступила в сговор с Животовской ради хищения средств Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) (входит в «Ростех»). Позже к группе присоединились Тютюникова и несколько неустановленных лиц. Обеих топ-менеджеров «Техмаша» подозревают в том, что они фиктивно устроили в московское подразделение НЗИВа своих мужей.