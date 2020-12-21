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«Коммерсантъ» узнал детали дела о «мертвых душах» на предприятиях «Ростеха»

Ведомости

Экс-директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина, которую отправили под домашний арест в декабре этого года за получение зарплат за «мертвых душ», была задержана на основании признательных показаний заместителя гендиректора научно-производственного концерна (НПК) «Техмаш» (учрежден «Ростехом» в 2011 г. — «Ведомости») Екатерины Тютюниковой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, Тютюникова и замгендиректора «Техмаша» Людмила Животовская были задержаны до Лалетиной. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обе находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в 2018 г. Лалетина, используя свое служебное положение, вступила в сговор с Животовской ради хищения средств Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) (входит в «Ростех»). Позже к группе присоединились Тютюникова и несколько неустановленных лиц. Обеих топ-менеджеров «Техмаша» подозревают в том, что они фиктивно устроили в московское подразделение НЗИВа своих мужей.

В целом с период с 3 мая 2018 г. по 1 марта 2019 г. в столичный офис НЗИВа были трудоустроены 14 «мертвых душ», полагают следователи. Утверждается, что фигурантки уголовного дела обналичивали зарплаты этих людей и тратили на собственные нужды. Организатором аферы следствие считает Лалетину, а всех остальных — исполнителями, выполнявшими «черновую» работу по поиску подставных лиц и изготовление фиктивных документов.

Пока в материалах дела сказано, что ущерб, нанесенной группой бюджету, превышает 5 млн руб. Однако источники в правоохранительных органах заявили «Коммерсанту», что речь идет как минимум о 80 млн руб. При этом, как уточняет издание, данная сумма, вероятно, неокончательная.

Ранее по теме: Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили в получении зарплат за «мертвые души»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных