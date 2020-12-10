Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили в получении зарплат за «мертвые души»

По версии следствия, в 2017 г. Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство Новосибирского завода искусственного волокна (входит в «Ростех») 14 сотрудников, а начисляемую им зарплату забирала себе за то, что помогала предприятию «решать различные проблемы», пишет «Коммерсантъ». Обвиняемыми по делу также являются еще два человека, родственники которых и были фиктивно трудоустроены в представительство. Ущерб предприятию, по данным издания, составил около 5 млн руб.