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Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили в получении зарплат за «мертвые души»

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Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину, сообщает «Коммерсантъ». Информацию подтвердил адвокат Лалетиной Алексей Кирсанов. Следствие настаивало на отправке топ-менеджера в СИЗО.

По версии следствия, в 2017 г. Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство Новосибирского завода искусственного волокна (входит в «Ростех») 14 сотрудников, а начисляемую им зарплату забирала себе за то, что помогала предприятию «решать различные проблемы», пишет «Коммерсантъ». Обвиняемыми по делу также являются еще два человека, родственники которых и были фиктивно трудоустроены в представительство. Ущерб предприятию, по данным издания, составил около 5 млн руб.

В основу дела легли показания бывшего главы московского представительства завода. Вину Лалетина не признает, а ее защита считает показания бывшего главы представительства, которые являются основным доказательством по делу, оговором. Лалетина, обвиняемая в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), будет находиться в своем загородном доме на Рублевском шоссе до 8 февраля.

Завод производит мебель и пластмассовые изделия, а также головные части ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и снаряды для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

Лалетина покинула «Ростех» в прошлом году. До этого она работала в «СИБУРе» и других крупных компаниях, а также преподавала в МГИМО. Награждена орденом Дружбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных