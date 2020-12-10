Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили в получении зарплат за «мертвые души»
Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллу Лалетину, сообщает «Коммерсантъ». Информацию подтвердил адвокат Лалетиной Алексей Кирсанов. Следствие настаивало на отправке топ-менеджера в СИЗО.
По версии следствия, в 2017 г. Лалетина фиктивно трудоустроила в московское представительство Новосибирского завода искусственного волокна (входит в «Ростех») 14 сотрудников, а начисляемую им зарплату забирала себе за то, что помогала предприятию «решать различные проблемы», пишет «Коммерсантъ». Обвиняемыми по делу также являются еще два человека, родственники которых и были фиктивно трудоустроены в представительство. Ущерб предприятию, по данным издания, составил около 5 млн руб.
В основу дела легли показания бывшего главы московского представительства завода. Вину Лалетина не признает, а ее защита считает показания бывшего главы представительства, которые являются основным доказательством по делу, оговором. Лалетина, обвиняемая в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), будет находиться в своем загородном доме на Рублевском шоссе до 8 февраля.
Завод производит мебель и пластмассовые изделия, а также головные части ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и снаряды для систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».
Лалетина покинула «Ростех» в прошлом году. До этого она работала в «СИБУРе» и других крупных компаниях, а также преподавала в МГИМО. Награждена орденом Дружбы.